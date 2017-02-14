Mescid-i Aksa için mektup yarışması

Daha önceki yıllarda şiir ve resim yarışmalarıyla dikkatleri Kudüs ve Mescid-i Aksa üzerine çeken Mirasımız Derneği, bu yıl Liseliler arasında mektup yarışması düzenliyor.

Mirasımız Derneği Genel Başkan Vekili Sebahattin Yiğit, mektup yarışmasının başlığının “Satır Aralarında Mescid-i Aksa” olarak belirlediklerini ifade etti.

MESCİD-İ AKSA BİLİNCİ

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Memur-Sen, Eğitim Bir Sen ve ÖnderGenç ile ortaklaşa düzenledikleri mektup yarışmasının tüm liselilere yönelik olduğunu belirten Yiğit, yarışma ile Kudüs ve Mescid-i Aksa bilincini en üst seviyeye çıkarmak istedikleri vurguladı.

Kudüs’ün İsrail işgali altında olduğunu hatırlatan Yiğit, “İslam’ın kutlu şehri, insanlığın huzur beldesi Kudüs ve bu kutlu şehrin bağrındaki Müslümanların ilk kıblesi, miracın merkezi Mescid-i Aksa yıllardır işgal altında. Biz Mirasımız Derneği olarak ülkemizde il il konferanslar, okul okul seminerler düzenleyerek dikkatleri Kudüs’e çevirmeye, bu manada bir bilinç oluşturmaya çalışıyoruz. “Satır Aralarında Mescid-i Aksa” mektup yarışması ile de tüm lise öğrencilerimizin hassasiyetini yakalamak istiyoruz.” dedi.

İsrail’in Kudüs’te ezan okunmasını yasaklayan kararına da değinen Yiğit, mektup yarışmasının ezan yasağına karşı güçlü bir ses olacağını da sözlerine ekledi.

DERECEYE GİRENLERE KUDÜS ZİYARETİ

Yiğit, yarışmayı İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Memur-Sen, Eğitim Bir Sen ve ÖnderGenç ile ortaklaşa yaptıklarını ve dereceye giren öğrencilere Kudüs ziyareti ile birlikte para ödülü verileceğini söyleyerek; ayrıntılı bilgilerin, derneğin sosyal medya hesapları ile www.mirasimiz.org.tr adresinden öğrenilebileceğini kaydetti.