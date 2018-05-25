Mescid-i Aksa'da 200 bin kişi cuma namazı kıldı

On binlerce Filistinli sabahın erken saatlerinden itibaren işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs arasındaki askeri kontrol noktalarını geçerek Aksa'nın yolunu tuttu.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi yakınlarındaki yolları trafiğe kapatan İsrail polisleri, otobüsler dışında hiçbir aracın geçişine izin vermedi.

200 BİN KİŞİ KATILDI

Saatler süren yolculuğun ardından yürüyerek Mescid-i Aksa'ya ulaşabilen Filistinliler, Ramazan ayının ikinci cuma namazı için Aksa'nın avlusunu hıncahınç doldurdu.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yaklaşık 200 bin Filistinli Mescid-i Aksa’da cuma namazı kıldı.

BİRLİK ÇAĞRISI

Mescid-i Aksa İmam ve Hatibi Şeyh Yusuf Ebu Suneyne okuduğu cuma hutbesinde, İslam dünyasına birlik çağrısı yaptı.

Şeyh Ebu Suneyne, İslam tarihinden örnekler verdiği Cuma hutbesinde, Gazze’de yaşanan insani krize vurguda bulunarak, İslam düşmanlarının Müslümanlar arasına fitne ve nifak tohumları ektiğini, bu süreçte de başarılı olduklarına dikkati çekti.

Batı Şeria'da yaşadıkları için İsrail'in olağan günlerde Kudüs'e geçişlerine izin vermediği Filistinliler, Aksa ve Kubbetu's Sahra önünde hatıra fotoğrafları çektirdi. Filistin Kızılayının görevlendirdiği bazı gönüllü Filistinliler, kalabalığın üzerine seyyar fıskiyelerle su serperek sıcağın etkisini azaltmaya çalıştı.

FENALIK GEÇİRENLER OLDU

Namazın ardından Aksa'nın kapılarında bir saatten uzun süre izdiham yaşanırken, şehrin dar sokaklarında kalabalıktan ve sıcaktan dolayı bazı Filistinliler fenalık geçirdi.

Bu sırada Mescid-i Aksa'nın kapılarında ve Eski Şehir olarak bilinen Kudüs'ün sur içi bölgesinde yüzlerce İsrail polisi hazır bekledi.