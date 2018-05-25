taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.907
USD
4,7194
EURO
5,5070
ALTIN
197,84
PETR
76,8000

Mescid-i Aksa'da 200 bin kişi cuma namazı kıldı

İsrail'in çıkardığı zorluklara rağmen yaklaşık 200 bin Filistinli, Ramazan ayının ikinci cuma namazını Mescid-i Aksa'da eda etti.

AA | 25.05.2018 - 15:32..
  1. Haberler
  2. Dünya

On binlerce Filistinli sabahın erken saatlerinden itibaren işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs arasındaki askeri kontrol noktalarını geçerek Aksa'nın yolunu tuttu.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi yakınlarındaki yolları trafiğe kapatan İsrail polisleri, otobüsler dışında hiçbir aracın geçişine izin vermedi.

200 BİN KİŞİ KATILDI

Saatler süren yolculuğun ardından yürüyerek Mescid-i Aksa'ya ulaşabilen Filistinliler, Ramazan ayının ikinci cuma namazı için Aksa'nın avlusunu hıncahınç doldurdu.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yaklaşık 200 bin Filistinli Mescid-i Aksa’da cuma namazı kıldı.

Mescid-i Aksa'da 200 bin kişi cuma namazı kıldı

BİRLİK ÇAĞRISI

Mescid-i Aksa İmam ve Hatibi Şeyh Yusuf Ebu Suneyne okuduğu cuma hutbesinde, İslam dünyasına birlik çağrısı yaptı.

Şeyh Ebu Suneyne, İslam tarihinden örnekler verdiği Cuma hutbesinde, Gazze’de yaşanan insani krize vurguda bulunarak, İslam düşmanlarının Müslümanlar arasına fitne ve nifak tohumları ektiğini, bu süreçte de başarılı olduklarına dikkati çekti.

Batı Şeria'da yaşadıkları için İsrail'in olağan günlerde Kudüs'e geçişlerine izin vermediği Filistinliler, Aksa ve Kubbetu's Sahra önünde hatıra fotoğrafları çektirdi. Filistin Kızılayının görevlendirdiği bazı gönüllü Filistinliler, kalabalığın üzerine seyyar fıskiyelerle su serperek sıcağın etkisini azaltmaya çalıştı.

Mescid-i Aksa'da 200 bin kişi cuma namazı kıldı

FENALIK GEÇİRENLER OLDU

Namazın ardından Aksa'nın kapılarında bir saatten uzun süre izdiham yaşanırken, şehrin dar sokaklarında kalabalıktan ve sıcaktan dolayı bazı Filistinliler fenalık geçirdi.

Bu sırada Mescid-i Aksa'nın kapılarında ve Eski Şehir olarak bilinen Kudüs'ün sur içi bölgesinde yüzlerce İsrail polisi hazır bekledi.

Mescid-i Aksa'da 200 bin kişi cuma namazı kıldı

Mescid-i Aksa'da 200 bin kişi cuma namazı kıldı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İçişleri Bakanlığından suç örgütleri açıklaması

İçişleri Bakanlığından suç örgütleri açıklaması

190
ABD Türkiye'yi durdurmak için tehditlere devam ediyor

ABD Türkiye'yi durdurmak için tehditlere devam ediyor

269
Merkez Bankası'ndan ihracatçı için döviz hamlesi

Merkez Bankası'ndan ihracatçı için döviz hamlesi

109
Unutulmayan seçim müzikleri

Unutulmayan seçim müzikleri

29
Suriyeliler Türk devletine minnettar

Suriyeliler Türk devletine minnettar

250
Mezarlıktaki 'gizemli kız' yakalandı

Mezarlıktaki 'gizemli kız' yakalandı

127
Millet Bahçesi dünyanın en büyük şehir bahçelerinden olacak

Millet Bahçesi dünyanın en büyük şehir bahçelerinden olacak

137
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM