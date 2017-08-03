Mescid-i Aksa'da temmuz bilançosu: 3 Filistinli öldü

İsrail'in 14 Temmuz'da Mescid-i Aksa'yı tamamen kapatarak, Harem-i Şerif'i binlerce asker ve polisle abluka altına aldığını hatırlatan İdis, bu saldırıların kutsal mabedin iç kısmında zarara yol açtığını aktardı.

TERÖRÜN HER TÜRLÜSÜ UYGULANDI

İdis, bu süreçte Filistin ve Kudüs Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin'in gözaltına alındığına, Aksa'da namaz kılınması ve ezan okunmasına engel olunduğuna dikkati çekerek, işgal güçlerinin terörün her tür türlüsünü uyguladığını belirtti ve 3 Filistinlinin hayatını kaybettiğini söyledi.

İsrail polisi 3 Filistinliyi öldürdü VİDEO

<br>

İsrail polisi Müslümanlara saldırdı VİDEO

"FİLİSTİN HALKI İŞGAL GÜCÜNE KARŞI KOYDU"

İsrail'in Harem-i Şerif'te egemenlik kurmaya ve bu şekilde kutsal mabedi bölmeye çalıştığını vurgulayan Filistinli Bakan, açıklamasında şunları kaydetti: "İsrail makamları gerçekleştirdikleri uygulamalar ile Filistin toplumunda infiale yol açtı. Ancak Kudüs halkı büyük bir direniş ve azimle işgal gücüne karşı koyarak planlarını boşa çıkardı."

Kudüs'te yolda namaz kılan Filistinli'ye tekmeli saldırı VİDEO

<br>



