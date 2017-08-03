taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.154
USD
3,5372
EURO
4,2067
ALTIN
144,34
PETR
52,7800

Mescid-i Aksa'da temmuz bilançosu: 3 Filistinli öldü

İsrail makamları ile fanatik Yahudilerin geçen temmuz ayında Mescid-i Aksa'ya yönelik 140 saldırıda bulundu.

03.08.2017 - 19:03
  1. Haberler
  2. İç Haber
Mescid-i Aksa'da temmuz bilançosu: 3 Filistinli öldü

İsrail'in 14 Temmuz'da Mescid-i Aksa'yı tamamen kapatarak, Harem-i Şerif'i binlerce asker ve polisle abluka altına aldığını hatırlatan İdis, bu saldırıların kutsal mabedin iç kısmında zarara yol açtığını aktardı.

TERÖRÜN HER TÜRLÜSÜ UYGULANDI

İdis, bu süreçte Filistin ve Kudüs Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin'in gözaltına alındığına, Aksa'da namaz kılınması ve ezan okunmasına engel olunduğuna dikkati çekerek, işgal güçlerinin terörün her tür türlüsünü uyguladığını belirtti ve 3 Filistinlinin hayatını kaybettiğini söyledi.

İsrail polisi 3 Filistinliyi öldürdü VİDEO

Mescid-i Aksa'da temmuz bilançosu: 3 Filistinli öldü

İsrail polisi Müslümanlara saldırdı VİDEO

"FİLİSTİN HALKI İŞGAL GÜCÜNE KARŞI KOYDU"

İsrail'in Harem-i Şerif'te egemenlik kurmaya ve bu şekilde kutsal mabedi bölmeye çalıştığını vurgulayan Filistinli Bakan, açıklamasında şunları kaydetti: "İsrail makamları gerçekleştirdikleri uygulamalar ile Filistin toplumunda infiale yol açtı. Ancak Kudüs halkı büyük bir direniş ve azimle işgal gücüne karşı koyarak planlarını boşa çıkardı."

Kudüs'te yolda namaz kılan Filistinli'ye tekmeli saldırı VİDEO

Mescid-i Aksa'da temmuz bilançosu: 3 Filistinli öldü

Mescid-i Aksa'da temmuz bilançosu: 3 Filistinli öldü

Mescid-i Aksa'da temmuz bilançosu: 3 Filistinli öldü

Mescid-i Aksa'da temmuz bilançosu: 3 Filistinli öldü

İlginizi Çekebilir
Yıkım kararı gelen evini kendi yıktı
Bolu'da hayvancılıkla uğraşan kişi, Valilik tarafından evi için verilen yıkım kararını kendisi yerine getirdi.
Gümüşhane'de 76 yılın en sıcak günü dün yaşandı
Gümüşhane'de fün itibariyle 1931 yılından bugüne kadar ölçülen sıcaklıkların rekoru kırıldı.
Şanlıurfa'da husumetli aileler barıştırıldı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde barış toplantısında bir araya gelen aileler arasındaki husumet son buldu.
Yıldız Hamidiye Camisi açılıyor
Yıldız Hamidiye Camisi, restorasyon çalışmalarının ardından yarın cuma namazıyla ibadete açılacak.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Başakşehir'in muhtemel rakipleri

Başakşehir'in muhtemel rakipleri

60
Göksel ergenlik fotoğrafını eleştirenlerden şikayetçi

Göksel ergenlik fotoğrafını eleştirenlerden şikayetçi

71
Rüzgar enerjisi üretiminde ihale günü

Rüzgar enerjisi üretiminde ihale günü

105
İsviçre'yi, Merkez Bankasındaki fazlalık rahatsız etti

İsviçre'yi, Merkez Bankasındaki fazlalık rahatsız etti

86
Darbe girişiminde 7 kurşunla yaralanan albay, general oldu

Darbe girişiminde 7 kurşunla yaralanan albay, general oldu

185
YEKA ihalesini Siemens-Türkerler-Kalyon kazandı

YEKA ihalesini Siemens-Türkerler-Kalyon kazandı

243
Merkel tatil kıyafetini değiştirmiyor

Merkel tatil kıyafetini değiştirmiyor

167
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM