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Mescid-i Aksa'da gözaltına alınan Türkler serbest kaldı

Dün akşam saatlerinde Mescid-i Aksa'nın Pamukçulular Kapısı'nda gözaltına alınan Türk vatandaşları mahkemeye çıkarıldı, kefaletle serbest kaldılar.

Haber Merkezi | 23.12.2017 - 21:54..
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Mescid-i Aksa'da gözaltına alınan Türkler serbest kaldı

ABD'nin hukuksuz Kudüs kararı ve bu karara karşı BM'de oylanana tasarının kabul edilmesiyle Kudüs'te İsrail polisinin oransıtısız müdahaleleri devam ediyor.

TÜRK VATANDAŞLARI GÖZALTINA ALINMIŞTI

İşte o müdahaleler sonucu dün akşam saatlerinde Mescid-i Aksa'nın Pamukçular Kapısı'nda çıkan arbede sonucu Türk vatandaşları gözaltına alınmıştı.

İsrail polisi iki Türk'ü gözaltına aldı VİDEO

Mescid-i Aksa'da gözaltına alınan Türkler serbest kaldı

Türk vatandaşları Kudüs gösterilerinde

SERBEST KALDILAR

Gözaltına alınan ve bu akşam mahkemeye çıkarılan 3 Türk vatandaşı kefaletle serbest kaldı. Vatandaşlarımızın mahkemede verdiği poz ise dikkat çekti.

Mescid-i Aksa'da gözaltına alınan Türkler serbest kaldı

İsrail polisi Türk vatandaşlarını gözaltına aldı haberi
Mescid-i Aksa'da gözaltına alınan Türkler serbest kaldı

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