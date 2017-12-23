Mescid-i Aksa'da gözaltına alınan Türkler serbest kaldı

ABD'nin hukuksuz Kudüs kararı ve bu karara karşı BM'de oylanana tasarının kabul edilmesiyle Kudüs'te İsrail polisinin oransıtısız müdahaleleri devam ediyor.

TÜRK VATANDAŞLARI GÖZALTINA ALINMIŞTI

İşte o müdahaleler sonucu dün akşam saatlerinde Mescid-i Aksa'nın Pamukçular Kapısı'nda çıkan arbede sonucu Türk vatandaşları gözaltına alınmıştı.

İsrail polisi iki Türk'ü gözaltına aldı VİDEO

Türk vatandaşları Kudüs gösterilerinde

SERBEST KALDILAR

Gözaltına alınan ve bu akşam mahkemeye çıkarılan 3 Türk vatandaşı kefaletle serbest kaldı. Vatandaşlarımızın mahkemede verdiği poz ise dikkat çekti.