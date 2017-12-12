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49 fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

İsrail polisi eşliğindeki 49 fanatik Yahudi, Harem-i Şerif’e baskın düzenledi.

AA | 12.12.2017 - 14:52..
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49 fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs tarafından yapılan yazılı açıklamada, "49 fanatik Yahudi, Harem-i Şerif’in kapılarında ve avlularında yoğun olarak bulunan İsrail polisi eşliğinde Aksa'ya baskın düzenledi." ifadelerine yer verildi.

AKSA'DA AYİN GERÇEKLEŞTİRDİLER

Görgü şahitlerine göre, Mescid-i Aksa'nın avlularında dolaşan bazı fanatik Yahudilerin Silsile kapısından çıkışı sırasında Talmudik ayinler düzenlediği belirtildi.

Yahudi takvimine göre Hanuka bayramının kutlandığı bugünlerde fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa’ya baskınlarının artması bekleniyor.

49 fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi REUTERS/Amir Cohen (İsrail'de Ultra Yahudilerin liderinin cenaze töreninden)

MÜSLÜMANLARIN ALANI İŞGAL EDİLİYOR

İsrail yönetimi 2003'ten itibaren Yahudi yerleşimcileri, polis korumasında Aksa'nın avlusuna alıyor ve zaman zaman Müslümanların girişlerine yaş sınırlaması getiriyor. Birçok radikal İsrailli örgüt ve siyasetçi, üzerinde daha önce iki kez yıkılan bir Yahudi tapınağının bulunduğuna inandıkları Harem-i Şerif'in kendileri için de ibadete açılması çağrısında bulunuyor.

İLK KIBLEYE EN BÜYÜK ZULÜM

Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor. Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun bulunduğu Mescid-i Aksa Külliyesi altında Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor.

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