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Mescid'i Aksa'da bayram namazı

Kudüslü Müslümanlar bayram namazı için Mescid-i Aksa'ya akın etti. Namazın ardından Aksa'nın kapılarında izdiham yaşandı.

25.06.2017 - 09:40
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Sabahın erken saatlerinde işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya gitmek için evlerinden çıkan Filistinliler, yollarda uzun kuyruklar oluşturdu.

NAMAZ SONRASI BAYRAMLAŞMA

Kur’an-ı Kerim tilaveti ve teşrik tekbirleriyle bayram namazına kadar Mescid-i Aksa'da bekleyen on binlerce Müslüman, namazın ardından bayramlaşarak hatıra fotoğrafları çektirdi. Tel Aviv'de ikamet eden yüzlerce Afrika asıllı Müslüman mülteci de bayram namazını Aksa'da kıldı.

Mescid'i Aksa'da bayram namazı

Kudüs'teki Vakıflar Müdürlüğü Basın Departmanı sorumlusu Firas Ed-Dibs, 90 binden fazla Müslümanın bayram namazını Aksa'da eda ettiğini söyledi.

Namazın ardından Aksa'nın kapılarında ve şehrin sokaklarında izdiham yaşandı.

Mescid'i Aksa'da bayram namazı

ABBAS GERGİNLİĞİ

Öte yandan yüzleri maskeli iki genç Mescid-i Aksa'ya Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın posterini astı. Anında müdahale ederek posteri indiren binlerce kişi Abbası'ın resmini yırttı ve "Abbas haindir" sloganları attı.

Hamas'ın merhum kurucu lideri Ahmed Yasin lehine slogan atan binlerce Filistinli Abbas'ın posterini asan bir genci tespit ederek avluda kovalamaya başladı. Cemaatten araya girenler sayesinde linçten kıl payı kurtulabilen genç, tepkili Filistinliler tarafından darp edildi.

Mescid'i Aksa'da bayram namazı

Ayrıca Kudüs sokaklarına "Kudüs Arapların ve İslamındır, Katar'ın değil!" yazılı provakatif bir pankart asıldığı gözlendi. Posteri kimin astığı tespit edilemedi.

Mescid'i Aksa'da bayram namazı

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