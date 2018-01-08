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Mesele aç kalmak değil, doğru beslenmek

Uzmanlar, özellikle obezite hastalarının uyguladığı diyetlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Buna göre sürekli aç kalmanın kilo vermeye yardımcı olmadığı saptandı.

İHA | 08.01.2018 - 15:24..
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  2. Sağlık

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzm. Dr. Ümit Çınkır, obez kişilerde diyetin bilinçli bir şekilde yapılmasının önemini anlattı. Çınkır, uzun süren açlıkla birlikte artan ghrelin ve azalan leptin seviyesinin obezite tedavisindeki başarıyı etkilediğini söyledi. Yemek yemenin, günlük yaşantının en basit ama en zevkli anlarını oluşturduğunu belirten Çınkır, çevresel etkenlerle birlikte açlık ve tokluk üzerine birçok hormonun etkisi olduğunu dile getirdi.

SEBEBİ GHRELİN SALINIMI

Uzm. Dr. Çınkır, "Açlık hormonu olarak da bilinen ghrelin hormonu, beyin üzerinde etkilidir. İştahı ve yemek yeme arzusunu arttıran bir rol üstlenir. Kandaki ghrelin miktarı, midenin boşalma hızıyla ilgili olduğu için iştahımızı ve metabolizmamızı düzenler. Esas olarak mide ve bağırsaklardan salılanan ghreli hormonu, beyindeki hipotalamus ve hipofizde dahil birçok organda etkisi mevcuttur. Uzun süren açlıktan sonra vücutta ghrelin salınımı yoğun olarak artar ve böylece de iştah artar." dedi.

DİYET LİSTELERİNİ UZMANLARA SORUN

Uzun süren açlıkla birlikte ghrelin seviyesinin iştahı ve yeme miktarını artırdığını, bunun da sebebinin ghrelin hormonu olduğunu belirten Çınkır, "Bu nedenle uzun süreli açlık diyetleri, kısır döngü oluşturmakta ve diyet programında mutlaka ana ve ara öğün programına uyulması gerekmektedir. Yanlış diyet programları, insanların kilo verememesine sebep olmakla ve motivasyon kaybına yol açmaktadır. Diyet programının mutlaka konunun uzmanları tarafından yapılması gereklidir." ifadelerini kullandı.

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