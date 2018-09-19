taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.29025
Euro
7.36615
Altın
1203.285
Borsa
95801.06
Gram Altın
244.436

Meslek liselerinden ekonomiye 217 milyon liralık katkı

Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre, mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile mesleki eğitim merkezlerinde geçen yılki üretimden 217 milyon lira gelir elde edildi.

AA | 19.09.2018 - 11:53..
  1. Haberler
  2. Eğitim

Milli Eğitim Bakanlığı 'nın (MEB) verdiği bilgilere göre, Bakanlık, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okullar bünyesindeki 774 döner sermaye işletmesindeki üretim potansiyelini ve verimliliğini masaya yatırdı.

217 MİLYON GELİR

Buna göre, mesleki ve teknik Anadolu liseleri ve mesleki eğitim merkezlerinde yapılan üretimlerden 217 milyon liralık gelir elde edildi. En büyük gelir sağlayan iller sırasıyla Ankara, İstanbul ve Antalya oldu.

Ankara'da yaklaşık 25 milyon lira, İstanbul'da yaklaşık 17 milyon lira ve Antalya'da yaklaşık 13 milyon liralık üretim gerçekleştirildi.

Meslek liselerinden ekonomiye 217 milyon liralık katkı

EN FAZLA GELİR BATMAN'DAN

En fazla geliri Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sağladı. Yaklaşık 5,5 milyon liralık üretim yapan Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni 4,8 milyon liralık üretimle Ankara Altındağ Siteler Mesleki Eğitim Merkezi ve 4,5 milyon liralık üretimle Samsun Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi izledi.

Meslek liselerinden ekonomiye 217 milyon liralık katkı

YENİ MEVZUATTA SON AŞAMA

Öte yandan Bakanlık, mesleki ve teknik Anadolu liseleri ve mesleki eğitim merkezleri bünyesindeki işletmelerin hem kapasitesini hem de verimliliklerini artırmak için yeni hedefler belirledi.

Bakanlık, uygulamalı eğitim imkanı veren ve öğrencilere sektörün istediği becerilerin kazandırılması ve kalıcı kılınmasında büyük fırsat sunan işletmelerdeki üretimi artırmaya çalışıyor.

Böylece mezunlar, mezuniyet alanlarında istihdam imkanlarını da artırmış olacaklar. Bu işletmelerin daha verimli çalışması ile ilgili mevzuat düzenlemesi çalışmalarında son aşamaya gelinmiş durumda.

Meslek liselerinden ekonomiye 217 milyon liralık katkı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Aleyna Tilki Emrah Karaduman'la barıştı

Aleyna Tilki Emrah Karaduman'la barıştı

162
Hülya Avşar ve İbrahim Tatlıses buluştu

Hülya Avşar ve İbrahim Tatlıses buluştu

36
ABD donanması Akdeniz'de faaliyete geçti

ABD donanması Akdeniz'de faaliyete geçti

56
Sınavlara girmeden binbaşı olan FETÖ'cü: Levent Dündar

Sınavlara girmeden binbaşı olan FETÖ'cü: Levent Dündar

49
Fatih Terim Şampiyonlar Ligi'ni işaret etti

Fatih Terim Şampiyonlar Ligi'ni işaret etti

273
Bedelli askerlik yapacakları bekleyen eğitim

Bedelli askerlik yapacakları bekleyen eğitim

40
PKK'ya hizmet eden belediyenin başkanını CHP savunuyor

PKK'ya hizmet eden belediyenin başkanını CHP savunuyor

67
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM