Meslek liselerine destek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yetkililerinnin verdiği bilgiye Türkiye Ulusal Ajansı tarafından 2018 yılı teklif çağrısı dönemi Erasmus programı ‘Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği’ faaliyeti kapsamında sunulan proje tekliflerinin değerlendirme süreci tamamlanarak 31 Temmuz'da açıklandı.

STAJ YAPMA İMKANI

Desteklenen projeler kapsamında meslek liselerinden üniversitelere, kamu kurumlarından sivil toplum kuruluşlarına, şirketlerden belediyelere kadar geniş bir yelpazede kurum ve kuruluşlara sağlanan hibe desteğiyle öğrenci ve öğretmenlere, Avrupa'da çalışma alanları ve meslekleriyle ilgili eğitim alma ve staj yapma imkânı sağlandı.

518 PROJE KABUL GÖRDÜ

Erasmus programıyla Türkiye'de mesleki eğitimin kalitesi ve cazibesinin artırılmasına ve Türkiye'de nitelikli iş gücü yetiştirilmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Türkiye Ulusal Ajansı’na sunulan 2 bin 143 proje teklifinden uygunluk kriterlerini taşıyanların içerik değerlendirmesine alınması sonucunda, 518 proje teklifi hibe desteği almaya hak kazandı.

İŞ YERİ AÇMA ŞANSI

Desteklenecek 518 projenin 471'i MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı okullar tarafından hazırlandı. Bu kapsamda kurumlara 16 milyon 829 bin 942 avro tutarında proje hibe desteği verilecek.

Projelerle söz konusu okullardaki öğrencilerin, yurtdışında kendi alanlarında uzun süreli iş yeri eğitimi yapmaları konusunda imkânlar sunulacak.

Aynı amaçla meslek dersi öğretmenlerine yönelik hazırlanan projelerle de mesleki eğitimde toplumun her kesimine ulaşılmasına olanak sağlanacak.



