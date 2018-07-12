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Meslek lisesine kayıt yaptıranlara burs imkanı

Sivas'ta meslek liselerine kayıt yaptıran 500 öğrenciye aylık 150 lira burs verilecek.

AA | 12.07.2018 - 09:06..
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Sivas Valisi Davut Gül, valilikte düzenlediği basın toplantısında, Sivas Hizmet Vakfı olarak 2 yıldır üniversite öğrencilerine burs verdiklerini söyledi.

Bu yıl ilk defa meslek liselerini tercih edenlere de burs vereceklerini dile getiren Davut Gül, "Bu Türkiye'de daha önce yapılmayan, yapılmışsa da çok az yerde yapılan bir uygulama. Bu yıl hem üniversite öğrencilerine burs vermeye devam edeceğiz hem de 9. sınıfa geçecek ve endüstri meslek liselerini seçecek 500 öğrenciye burs vereceğiz." dedi.

MESLEK LİSELERİNE DESTEK

Davut Gül, bu bursla meslek lisesini tercih eden öğrencilerin yarısından fazlasına maddi destek sağlamış olacaklarını belirterek, "Burs vermek isteyen hayırseverlerimizin Sivas Hizmet Vakfına bağışta bulunmalarını, ailelerin de çocuklarını meslek liselerine yönlendirmelerini ve çocuklarının meslek sahibi olmalarını sağlamalarını istiyoruz. Meslek lisesine giden öğrencilerin ihtiyaçlarının bir kısmını da kamu, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverler olarak karşılayarak destek olacağız." diye konuştu.

Meslek lisesine kayıt yaptıranlara burs imkanı

Vali Davut Gül

AYLIK 150  LİRA BURS

Öğrencilerin, liseyi bitirdiğinde kimseye muhtaç olmadan kendi ayakları üzerinde durmalarını sağlamayı amaçladıklarını dile getiren Davut Gül, "Bu, düz lise ya da başka bir lisede okuyarak olmaz. İyi bir tornacı, iyi bir kaynakçı, hem piyasada iş bulabilir hem de Türkiye'nin neresine giderse gitsin kimseye muhtaç olmadan kendi ayakları üzerinde durabilir. Burs verirken, öğrencilerin ihtiyaç sahibi olmaları, başarı durumları, ailede diğer çocukların okuyup okumama durumu göz önüne alınacak. 20 kriterimiz var, bu kriterlere göre puanlama yapacağız, hak eden mutlaka bursu alacaktır. 500 öğrencimize aylık 150 lira bursu 8 ay boyunca vereceğiz. Toplamda bir öğrenciye 1200 lira burs vermiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Meslek lisesine kayıt yaptıranlara burs imkanı

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