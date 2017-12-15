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Mesleki eğitim kursuna katılan kadınlara 400 lira çocuk desteği

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, "Mesleki eğitim kurslarına katılan kadınların 2-5 yaş arasındaki çocukları için aylık 400 TL bakım desteği verilecek." dedi.

AA | 15.12.2017 - 11:40..
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığının bütçesinin görüşmelerinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, gündem belirleyen, kendi eksenini oluşturan ve dünya siyasetine yön veren bir ülke konumunda olduğunu belirtti.

"KUDÜS'ÜN ONURLU KADINLARINI SELAMLIYORUM"

Bakan Kaya, "Dün Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ile İslam İşbirliği Teşkilatının sergilediği duruş ve açıklanan kararlar, sadece milletimizin değil, uluslararası hukuka saygılı, mazlum ve mağdur coğrafyaların yanında yer alan tüm milletlerin göğsünü kabartmıştır. Ben de buradan, Filistin'in başkenti Doğu Kudüs'ü, Kudüs'ün onurlu kadınlarını ve Kudüs'ün asil evlatlarını muhabbetle selamlıyorum." dedi.

Mesleki eğitim kursuna katılan kadınlara 400 lira çocuk desteği

KADINLAR İÇİN 6 ANA BAŞLIK

"Kadının güçlü olduğu bir ülkede, aile ve toplum da güçlü olur." diyen Kaya, şöyle konuştu:

"Kadının güçlenmesi, kadına yönelik şiddetin önlenmesiyle erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele konularında hazırladığımız 3 eksenli eylem planlarını hassasiyetle uyguluyoruz. 2018-2023 Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nı Ocak 2018 itibarıyla uygulamaya koyuyoruz. Kadının güçlenmesine yönelik bu strateji belgemiz eğitim, sağlık, istihdam, karar alma mekanizmaları, medya ve göç olmak üzere 6 ana başlıkta düzenlendi.

Kadın istihdamı kapsamında yaptığımız çalışmalarla 2005 yılında yüzde 23 olan kadının iş gücüne katılım oranını bugün yüzde 34'lere yükselttik. 2023 hedefimiz, bu oranı yüzde 41'e taşımaktır. Diğer yandan, son 10 yıl içinde ülkemizde istihdamını sağladığımız 6,5 milyon kişinin 3 milyonunu kadınlar oluşturmaktadır. Sonuçta kadın istihdam oranımızı da yüzde 29,1'e yükselttik.

KURSA GİDEN KADINLARA, ÇOCUKLAR İÇİN 400 LİRA

Sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenecek işbaşı eğitim programlarına ve mesleki eğitim kurslarına katılan kadınların 2-5 yaş arasındaki çocukları için aylık 400 TL bakım desteği İŞKUR tarafından 2018 yılında verilmeye başlanacak. Kadınlarımız için hayırlı olsun."

HEDEF, ERKEN VE ZORLA EVLİLİĞİ ÖNLEMEK

Bakan Kaya, son 15 yılda, özellikle kız çocuklarının okullaşma oranında önemli bir başarıya imza attıklarına dikkati çekerek, kızların ortaöğretimde net okullaşma oranını, son 15 yılda yüzde 44,2'den yüzde 82,4'e yükselttiklerini bildirdi.

Yükseköğrenim öğrencisi kızların oranında 3,3 kat artış sağladıklarını vurgulayan Kaya, "Eğitim alanında elde edilen başarılar, erken yaşta ve zorla evliliklerin önlenmesine katkı vermiştir. Son 15 yılda, 16-17 yaş grubunda evlenen kız çocuklarının toplam evlilikler içindeki oranı yüzde 8,1'den yüzde 4,6'ya kadar gerilemiştir. Ancak bu orandaki düşüşü de asla yeterli bulmadığımızı ve ülke ortalaması üzerinde orana sahip 8 ilde özel bir çalışma yürüttüğümüzü de belirtmek isterim. Hedefimiz erken yaşta ve zorla evlilikleri tamamen önlemektir." değerlendirmesinde bulundu.

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