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Mesleki eğitimde teknoparklar dönemi başlıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Proje kapsamında İTÜ ARI Teknokentte faaliyet gösteren şirketlerde mesleki eğitim alan öğretmenlerinin mesleki gelişim eğitimlerine katkı verilecek" dedi.

AA | 02.11.2018 - 15:25..
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Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ARI Teknokent Arasında Ar-Ge Merkezleri ile Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme iş birliği protokolü imzalandığını söyledi.

GERÇEK ÜRETİM SAĞLANACAK

Bakan Ziya Selçuk, "Mesleki ve teknik eğitimde bu anlamda bir ilk olan protokol kapsamında bilişim teknolojisi, elektronik, makina ve teçhizat imalatı, enerji, savunma, otomotiv gibi birçok alanda mesleki ve teknik eğitim öğrencilerinin beceri ve staj uygulamalarını gerçek üretim ortamlarında yapmaları sağlanacak" dedi.

Mesleki eğitimde teknoparklar dönemi başlıyor

MESLEKİ GELİŞİME KATKI

Ziya Selçuk, proje kapsamında İTÜ ARI Teknokentte faaliyet gösteren şirketlerde mesleki eğitim alan öğretmenlerin mesleki gelişim eğitimlerine katkı verileceğini kaydetti.

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