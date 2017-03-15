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Meslekten ihraç edilen 20 polis FETÖ'den gözaltına alındı

Kayseri'de, FETÖ soruşturması kapsamında KHK ile meslekten ihraç edilen 20 polis 'ByLock' kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

15.03.2017 - 09:48
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fetö

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma suçundan soruşturma başlattı.

20 POLİS FETÖ'DEN GÖZALTINA ALINDI

Bu kapsamda Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevliyken KHK ile meslekten ihraç edilen ve örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıldığı belirlenen 4'üncü Sınıf Emniyet Müdürü Ziya Ç., 4'üncü Sınıf Emniyet Müdürü Ali A., Emniyet Amiri Yusuf Ş., Başpolisler Adem U. ve Naim Y, komiserler Hasan Dede T., İsa Y., Köksal T. ve Yasin A., komiser yardımcıları Ahmet Y., Behçet Y., Köksal T., Metin A., Mustafa Hatim A., Naci A. ve Mehmet Ç. ile polisler Ali Ç., Mehmet Ali B., Ali T. ve Beyazıt K., polisin eş zamanlı yaptığı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan ve firari olan komiser yardımcıları Aslan D., Mustafa Ö., Uğur Ö., Abdurrahman K. ve Mustafa K.'nin ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

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