Meşrubat dolabından içecek alırken, akıma kapılıp öldü

Bodrum'da kafeterya işleten, evli ve bir çocuk babası Volkan Gülenç, dün eşi ve çocuğu ile birlikte denize girmek için günibirlik, Ortakent-Yahşi Mahallesi'ne gitti.

DOLAPTAN İÇECEK ALIRKEN, AKIMA KAPILDI

Burada bir süre denize giren Gülenç, daha sonra bir restorana meşrubat almaya gitti. Restoranın dolabından meşrubat almak isteyen Gülenç, bir anda elektrik akımına kapılıp, yere yığıldı. Çağırılan sağlık ekipleri, Gülenç'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

ELEKTRİK KAÇAĞI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Gülenç'in cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Muğla Adil Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Buzdolabında elektrik kaçağı olduğu belirtilirken, soruşturma başlatan polis, olayla ilgili 3 kişinin ifadelerine başvurdu.