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Messi: Dünya Kupası'nı kazanmadan milli takımı bırakmam

Arjantin'in yıldızı Lionel Messi, Dünya Kupası'nı kazanmadan emekli olmak istemediğini açıkladı.

Haber Merkezi | 25.06.2018 - 11:48..
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Arjantin Milli Takımı'nın yıldızı Lionel Messi, Dünya Kupası hakkında açıklamalarda bulundu. Turnuvanın ilk iki maçında yalnızca 1 puan alabilen Arjantin'de kaptan Lionel Messi, Dünya Kupası hayalinden vazgeçmeyeceğine vurgu yaptı.

Messi: Dünya Kupası'nı kazanmadan milli takımı bırakmam

"SADECE O ANI DÜŞÜNÜYORUM"

Konu hakkında konuşan Messi, "Arjantin ve benim için Dünya Kupası'nı kazanmak çok önemli. Hep kupayı kaldırdığım anı hayal ediyorum. Sadece o anı düşünüyorum. Milyonlarca Arjantinli'yi mutlu etmek istiyorum" dedi.

"ÇOK İSTEKLİYİM"

Lionel Messi sözlerini, "Bu rüyadan vazgeçemeyiz. En önemli turnuvaları kazandım ancak çok istekliyim. Dünya Kupası'nı kazanmadan futbolu bırakmak istemiyorum"ifadeleriyle tamamladı.

Arjantin, Dünya Kupası'nda gruptan çıkmak için Nijerya'yı mağlup edip diğer maçın skorunu beklemek zorunda kalacak.

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