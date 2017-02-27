Atatürk Havalimanı'na gelen Eski BBP Bolu İlçe Başkanı Mahmut Alan ve yanındaki 4 kişi, saat 01.45'te Atatük Havalimanı İç Hatlar Geliş kapısı önüne gelerek içeri girmek istedi.

Mesud Barzani'ye fantazi iç çamaşırlı protesto VİDEO

"BARZANİ'YE FANTAZİ İÇ GİYİM ATIYORUM"

Ellerinde Türk bayrağı olan Alan ve beraberindekileri güvenlik görevlisi durdurarak içeri almadı. Bunun üzerine Alan, "Barzani gelmiş bugün. Barzani'yi protesto etmek için buradayız.

Hiçbir devletin tanımadığı Barzani bugün buraya indi. Bugün bu Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında bulunan topraklarımızda Kürdistan adı anıldı. HDP Genel Merkezi'ne etek atmıştım. Şimdi de Barzani'ye fantezi iç giyim atıyorum. O Barzani ....si alsın bunu giysin" şeklinde bağırdı.

YERE İÇ ÇAMAŞIRI ATTI

Havalimanı polisi, yere iç çamaşırı da atan Mahmut Alan'ı gözaltına alarak Atatürk Havalimanı Karakolu'na götürdü.