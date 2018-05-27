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Mesut Özil Alaçatı'da 10 milyon liraya villa yaptırıyor

Ünlü futbolcu Mesut Özil, İzmir'i sevdi. Alaçatı'da geçtiğimiz aylarda arazi alan Özil, lüks bir villa inşa ettiriyor.

Haber Merkezi | 27.05.2018 - 09:57..
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Arsenal'de başarılı bir sezon geçiren Mesut Özil, sevgilisi Amine Gülşe'nin memleketi İzmir'i sevdi.

10 MİLYON LİRAYI GÖZDEN ÇIKARDI

İzmirli güzelle tatil yapan Özil, geçtiğimiz aylarda Alaçatı merkezdeki Değirmen Dağı mevkiinde bir arazi satın almıştı. Özil bu araziye inşa edilecek villa için 10 milyon lirayı gözden çıkardı.

Mesut Özil Alaçatı'da 10 milyon liraya villa yaptırıyor

TAPUYU AĞABEYİNİN ÜSTÜNE YAPTI

İddiaya göre; ünlü futbolcu işlemlerin hızlı ilerlemesi için ise tapuyu ağabeyi Mutlu Özil'in üstüne yaptırdı.

ALAÇATI'NIN EN LÜKS EVİ OLACAK

İkilinin 10 milyon liralık villası tamamlandığında Çeşme Alaçatı'nın en lüks evi olacak. Öyle ki civardaki evlerin fiyatı 1-2 milyon lira arasında değişiyor.

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