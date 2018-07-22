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Mesut Özil: Yine olsa aynı fotoğrafı çektirirdim

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü için Alman medyası tarafından linç edilen Mesut Özil eleştirilere cevap verdi.

Haber Merkezi | 22.07.2018 - 14:35..
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Mesut Özil: Yine olsa aynı fotoğrafı çektirirdim

Almanya Milli Takım formasını giyen Türk futbolcu Mesut Özil, tepki görmesine neden olan Başkan Erdoğan'la çektirdiği fotoğrafa ilişkin,

"İKİ KALBİM VAR: BİRİ TÜRK"

"Almanya'da büyüdüm ama kökenlerim Türk. İki kalbim var: Biri Türk, biri Alman. Annem, çocukluğumdan beri herkese saygılı olmam gerektiğini ve nereden geldiğimi unutmamamı söylerdi" dedi.

"ALMAN MEDYASI DURUMU FARKLI YANSITTI"

Mesut sözlerine şöyle devam etti: "Mayıs ayında Recep Tayyip Erdoğan'la Londra'da buluştum. O buluşmada çekilen fotoğraf, Alman basınında büyük yankı uyandırdı. Bazı insanlar beni yalancılıkla, düzenbazlıkla suçladı ama o fotoğrafın politik bir amacı yoktu. Alman medyası ise durumu farklı yansıttı.

Mesut Özil: Yine olsa aynı fotoğrafı çektirirdim

"ATALARIMA SAYGISIZLIK OLURDU"

Sayın Erdoğan'la buluşmayı reddetmek, atalarıma saygısızlık olurdu. Benim için kimin devlet başkanı olduğunun önemi yok. Eminim ki Kraliçe ve İngiltere Başbakanı May de Sayın Erdoğan'ı ağırladıklarında aynı saygıyı göstermiştir. Son seçimde ya da ondan önceki seçimde, ne olursa olsun yine de aynı fotoğrafı çektirirdim.

"YİNE OLSA AYNI FOTOĞRAFI ÇEKTİRİDİM"

Son seçimde ya da ondan önceki seçimde, ne olursa olsun yine de aynı fotoğrafı çektirirdim."

Mesut Özil: Yine olsa aynı fotoğrafı çektirirdim

Mesut Özil: Yine olsa aynı fotoğrafı çektirirdim

Mesut Özil: Yine olsa aynı fotoğrafı çektirirdim

Mesut Özil: Yine olsa aynı fotoğrafı çektirirdim

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