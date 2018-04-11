Mesut Özil Amine Gülşe Londra'da parti verecek

1 Çocuklarıyla ilgilenmek zorunda olan annenin bir gecesi Çocuklarıyla geçirdiği bir geceyi kameraya kaydeden kadının görüntüleriannelerin neden hep yorgun olduğunu en iyi şekilde anlatıyor.

2 Benzine 17 kuruş zam Benzin fiyatları İstanbul'da 6 lira sınırını geçerek 6.10'a ulaştı.

3 Faruk Sabancı'nın montu 244 bin lira İş adamı ve aynı zamanda DJ’lik yapan Faruk Sabancı, önceki gün Akmerkez’de görüntülendi.

4 Sezgin Tanrıkulu terörle ilişkilendirilmekten şikayetçi Terörist cenazesinde gözyaşı döken Sezgin Tanrıkulu, parti tabanının da bu tartışmalara katılmasından rahatsız olduğunu ifade etti.

5 Erzurum'da insan kaçakçılarına şafak operasyonu Polis ekipleri, şafak vakti insan kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, şüpheliler yataklarında yakalandı.

6 Ev dekorasyonunda yapılan 5 yanlış Evinizi dekore ederken yanlışlıkla da olsa düzensiz ve yorucu bir hava yaratabilirsiniz. Yapacağınız basit değişikliklerle eviniz daha düzenli ve keyifli bir ortam haline gelecek.