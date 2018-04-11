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Mesut Özil Amine Gülşe Londra'da parti verecek

İngiltere-Arsenal’de oynayan dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil ile 2014 Türkiye Güzeli, manken Amine Gülşe 1.5 yıldır aşk yaşıyor

Haber Merkezi | 11.04.2018 - 07:54..
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Çift geçen yıl nişanlandı, yaz sonunda da evlenecek. Mesut Özil 30 Nisan’da 25’inci yaşına girecek nişanlısı Amine Gülşe için Londra’daki lüks malikanesinde parti verecek.

Çiftin aileleri ve yakın dostları davet için Londra’ya gidiyor.

MESUT'A MENEMEN YAPTI

Öte yandan Amine Gülşe geçen gün İngiltere'nin Arsenal takımında oynayan Mesut Özil'in yanına gitti. İngiltere'ye sevgilisinin yanına giden Amine Gülşe, Mesut Özil'e menemen yaptı. O anları sosyal medyasından paylaşan Mesut Özil, "Türk yemeği" yazarak takipçileriyle paylaştı.

Mesut Özil Amine Gülşe Londra'da parti verecek

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