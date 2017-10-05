Mesut Özil Amine'yi Tolgahan Sayışman'dan kıskandı

Amine Gülşe ve Tolgahan Sayışman'ın Asla Vazgeçmem dizisinde samimi sahneleri dikkat çekmişti. İkilinin bu sahnelerini Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi'nin kıskandığı iddia edilmişti fakat gerçeğin böyle olmadığı ortaya çıktı. İki oyuncunun dostluğunu Almeda Abazi değil, Mesut Özil'in kıskançlığı bitirdi.
AMİNE ESKİ DOSTUNU SOSYAL MEDYADAN SİLDİ
Amine Gülşe, sevgilisi Mesut Özil'in Tolgahan Sayışman'ı kıskanması nedeniyle Gülşe eski rol arkadaşını Instagram'dan sildi.
2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe ile İngiltere'nin Arsenal takımında oynayan futbolcu Mesut Özil geçen Nisan'da nişanlanmıştı. İkilinin yakın zamanda evlenecekleri konuşuluyor.