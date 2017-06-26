taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.639
USD
3,4976
EURO
3,9140
ALTIN
141,07
PETR
46,0600

Mesut Özil ve Amine sosyal medyadan aşklarını ilan etti

Arsenal'in yıldız futbolcusu Özil, yeni sevgilisiyle ilk kez poz verdi.

26.06.2017 - 10:21
  1. Haberler
  2. Magazin

e

Bu yaz nikah masasına oturacakları konuşulan Arsenal'in yıldız futbolcusu Mesut Özil'le oyuncu aşkı Amine Gülşe, gün saydıkları İbiza tatiline sonunda çıktı.

AŞKLARINI DÜNYAYA DUYURDULAR

Önceki gün İspanya'nın gözde adasında bir araya gelen nişanlı çift, sosyal medyada paylaştıkları videolarla da aşklarını dünyaya duyurdu. Aşk dolu pozlar kısa sürede büyük ses getirdi.

BUGÜNE KADAR HEP KAÇTILAR

Bugüne kadar dünya basını da başta olmak üzere gazetecilere görüntü vermekten çekinen ikili, romantik tatillerinden yaptıkları paylaşımla birlikte ilk pozlarını vermiş oldu.

Mesut Özil ve Amine sosyal medyadan aşklarını ilan etti

YATA SERVET ÖDEDİ

Tatil için 'Diamond A' adında bir yat kiralayn Mesut Özil, yata haftalık 1 milyon 200 bin TL ödedi.

İlginizi Çekebilir
Özge Özpirinçci'den takipçisine kilo cevabı
Acilen kilo alması gerektiğini söyleyen takipçisine cevap veren Pirinçci, rol için bu kilonun uygun olduğunu söyledi.
Kutsi-Feyza Çıpa aşkında evlilik krizi
Kutsi ve sevgilisi Feyza Çıpa arasında gerginlik çıktı, ünlü şarkıcı evi terk etti.
Asena Atalay 7 yaşındaki oğlunu jet-ski'ye bindirdi
Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin’le velayet davası devam eden Asena Atalay'ın tehlikeli hareketi tepki topladı.
Ajda Pekkan: Tarkan her zaman alkışlanmalı
Süperstar Ajda Pekkan, havaalanında gazetecilere yakalandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ulaştırma Bakanı Arslan'dan 3 havalimanı müjdesi

Ulaştırma Bakanı Arslan'dan 3 havalimanı müjdesi

131
Avustralya-Malezya uçağı çamaşır makinesi gibi sallandı

Avustralya-Malezya uçağı çamaşır makinesi gibi sallandı

28
Ramazan Bayramı nasıl Şeker Bayramı oldu

Ramazan Bayramı nasıl Şeker Bayramı oldu

82
İran'dan Katar'a: Yanınızdayız

İran'dan Katar'a: Yanınızdayız

43
Rusya'dan Norveç'e ABD ordusu uyarısı

Rusya'dan Norveç'e ABD ordusu uyarısı

8
Avrupa Parlamentosu PKK'lılar için konferans düzenliyor

Avrupa Parlamentosu PKK'lılar için konferans düzenliyor

37
Fenerbahçe'de 4 futbolcu satılacak

Fenerbahçe'de 4 futbolcu satılacak

9
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM