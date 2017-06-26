Mesut Özil ve Amine sosyal medyadan aşklarını ilan etti

Bu yaz nikah masasına oturacakları konuşulan Arsenal'in yıldız futbolcusu Mesut Özil'le oyuncu aşkı Amine Gülşe, gün saydıkları İbiza tatiline sonunda çıktı.

AŞKLARINI DÜNYAYA DUYURDULAR

Önceki gün İspanya'nın gözde adasında bir araya gelen nişanlı çift, sosyal medyada paylaştıkları videolarla da aşklarını dünyaya duyurdu. Aşk dolu pozlar kısa sürede büyük ses getirdi.

BUGÜNE KADAR HEP KAÇTILAR

Bugüne kadar dünya basını da başta olmak üzere gazetecilere görüntü vermekten çekinen ikili, romantik tatillerinden yaptıkları paylaşımla birlikte ilk pozlarını vermiş oldu.

YATA SERVET ÖDEDİ

Tatil için 'Diamond A' adında bir yat kiralayn Mesut Özil, yata haftalık 1 milyon 200 bin TL ödedi.