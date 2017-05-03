Mesut Özil'den Amine Gülşe'ye 200 bin liralık tektaş

2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe, 24 yaşına girdi.

200 BİN LİRALIK TEKTAŞ ALDI

Gülşe'ye İngiltere’nin Arsenal takımında oynayan dünyaca ünlü futbolcu sevgilisi Mesut Özil tektaş yüzük hediye etti. Yüzüğün değerinin 200 bin TL olduğu öğrenildi.

Mesut Özil ile Amine Gülşe FOTO GALERİ

YAZIN EVLENECEKLER

Amine Gülşe ile evlilik hazırlıkları yapan Mesut Özil, geçtiğimiz aylarda İstanbul’a gelerek ev bakmıştı. Özil’in ev için 25 milyon TL bütçe ayırdığı iddia edilmişti. İki yıllık ayrılığın ardından barışan çift, yazın evlenecek.