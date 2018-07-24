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Mesut Özil'e destek her geçen gün artıyor

Almanya'da gördüğü ırkçı tepkiler nedeniyle Milli Takımı bırakan Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'e destek her geçen gün artıyor.

Haber Merkezi | 24.07.2018 - 22:00..
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Mesut Özil'e destek her geçen gün artıyor

"Kazandığım zaman Almanım, kaybettiğim zaman göçmenim" diyerek Almanya'daki ırkçı tepkilere tokat gibi karşılık veren ve Almanya Milli Takımı'nı bırakan Mesut Özil, son günlerde dünyada her kesimden destek görüyor.

DESTEKLER TWITTER'DAN PAYLAŞILIYOR

Lukas Podolski, Jerome Boateng, Hector Bellerin gibi futbolcuların yanında Lübnan kökenli İsveçli Müslüman şarkıcı Maher Zain de Özil'e destek verenler arasında. Zain, Mesut Özil'in Almanya Milli Takımı'nı bırakırken söylediği ve slogan olan sözü paylaşarak tweet attı ve yanında olduğunu belirtti.

Mesut Özil'e destek her geçen gün artıyor

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