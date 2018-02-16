Mesut Özil'in hesabı Amine Gülşe'nin elinde

İngiliz takımı Arsenal’da top koşturan Mesut Özil ile Amine Gülşe aşkında kıskançlıklar krizi bitmek bilmiyor.
ÖPÜŞME YASAĞI KOYULDU
Haziran ayında nikah masasına oturmaları beklenen çiftten Gülşe’nin rol gereği öpüşmek zorunda kaldığı sahneler için sevgilisinden veto yediği konuşulmuştu.
Futbolcunun bu yasağı karşısında boş durmayan Amine Gülşe, atağa geçip sevgilisinin sosyal medyasına el attı.
GÜZEL KIZLAR MESUT'UN HESABINDAN ENGELLENDİ
Gülşe, sevgilisinin takip etmiş olduğu güzelleri mercek altına aldı. Ortak kız arkadaşlarına dokunmayan Gülşe, diğer güzelleri tek tek sevgilisinin takipçi hesabından sildirdi.