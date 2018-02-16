Mesut Özil'in hesabı Amine Gülşe'nin elinde

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Gazi annesi Türkiye'yi duygulandırdı

Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan Uzman Çavuş Seyit Yüzgeç, memleketi Tokat'ın Niksar ilçesinde coşku ile karşılandı. Gazi Yüzgeç'in annesi, "Üç oğlum var. Türkiye'mize üçünü de veriyorum" dedi.