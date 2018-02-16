taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.226
USD
3,7684
EURO
4,7256
ALTIN
164,52
PETR
64,5900

Mesut Özil'in hesabı Amine Gülşe'nin elinde

Mesut Özil ile evlilik hazırlıkları yapan Amine Gülşe, futbolcunun hesabına el attı.

Haber Merkezi | 16.02.2018 - 09:45..
  1. Haberler
  2. Magazin

Mesut Özil'in hesabı Amine Gülşe'nin elinde

İngiliz takımı Arsenal’da top koşturan Mesut Özil ile Amine Gülşe aşkında kıskançlıklar krizi bitmek bilmiyor.

ÖPÜŞME YASAĞI KOYULDU

Haziran ayında nikah masasına oturmaları beklenen çiftten Gülşe’nin rol gereği öpüşmek zorunda kaldığı sahneler için sevgilisinden veto yediği konuşulmuştu.

Futbolcunun bu yasağı karşısında boş durmayan Amine Gülşe, atağa geçip sevgilisinin sosyal medyasına el attı.

GÜZEL KIZLAR MESUT'UN HESABINDAN ENGELLENDİ

Gülşe, sevgilisinin takip etmiş olduğu güzelleri mercek altına aldı. Ortak kız arkadaşlarına dokunmayan Gülşe, diğer güzelleri tek tek sevgilisinin takipçi hesabından sildirdi.

Mesut Özil'in hesabı Amine Gülşe'nin elinde

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Alper Potuk-Tuvana Türkay çifti yine barıştı
Evlilik yolundayken ilişkilerini noktalayan Alper Potuk ile Tuvana Türkay, ayrılığa daha fazla dayanamadı.
Serdar Ortaç, Beş sap evde takılıyoruz
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, önceki akşam Levent’te objektiflere yansıdı.
Alişan'dan 8 bin TL'lik Sevgililer Günü hediyesi
Alişan, sevgilisi Buse Varol’a Sevgililer Günü’nde jest yaptı.
Hülya Avşar: Sibel Can'ı yolasım geldi
Bu hafta programında Muazzez Abacı’yı ağırlayan Hülya Avşar, en bomba açıklamaları kendisi yaptı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'nin YPG'ye istihbarat sağladığı üs deşifre oldu

ABD'nin YPG'ye istihbarat sağladığı üs deşifre oldu

83
Soy bilgisi sorgulamaya büyük talep: 5 milyonu geçti

Soy bilgisi sorgulamaya büyük talep: 5 milyonu geçti

109
Gazi annesi Türkiye'yi duygulandırdı

Gazi annesi Türkiye'yi duygulandırdı

31
Kılıçdaroğlu'nun talebi CHP'de tartışma yaratacak

Kılıçdaroğlu'nun talebi CHP'de tartışma yaratacak

27
Manuel Fernandes Avrupa Ligi'nde hat-trick yaptı

Manuel Fernandes Avrupa Ligi'nde hat-trick yaptı

2
ABD: Verdiğimiz silahlar Afrin'e geçmedi

ABD: Verdiğimiz silahlar Afrin'e geçmedi

64
Japonya'da ölümcül süper yanardağ bulundu

Japonya'da ölümcül süper yanardağ bulundu

12
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM