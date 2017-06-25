Her sene Gazi Koşusu'na katılan Mesut Yılmaz bu yıl da hipodromda yerini aldı. Mesut Yılmaz'la röportaj gerçekleştiren şık kıyafetli muhabir, at yarışlarının yanı sıra siyasetle ilgili olarak da soru sordu.

"BUGÜN SİYASET KONUŞMAYALIM"

'Siyasete girecek misin' sorusuna Yılmaz ise şöyle cevap verdi: Bugün sadece atçılığa adıyalım, hiç siyaset konuşmayalım.

Mesut Yılmaz Gazi Koşusu'nda VİDEO

HİPODROMDAKİ GİYİM ZORUNLULUĞU

Gazi Koşusu heyecanı devam ederken kadın muhabirin şapkası ise oldukça dikkat çekti. Erkeklerin ve kadınların hipodroma gelirken bazı giyim koşulları var. Erkekler için takım elbise kadınlar için ise şapka takılması zorunlu.

91. GAZİ KOŞUSU'NU PİANO SONATA KAZANDI

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 91 yıldır kesintisiz düzenlenen, Türk yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda koşuldu.

Çim pistte gerçekleşen 2400 metre mesafeli bu önemli koşuyu Ahmet Çelik'in bindiği Piano Sonata kazandı.

Gazi Koşusu'nda birincilik ikramiyesi 1.500.000 TL olarak belirlenmişti.