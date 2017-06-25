taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.639
USD
3,5089
EURO
3,9249
ALTIN
141,79
PETR
45,6800

Mesut Yılmaz Gazi Koşusu'nda

91. Gazi Koşusu'nu izlemeye giden eski Başbakan Mesut Yılmaz'a "Siyasete geri dönecek misiniz" diye soruldu.

25.06.2017 - 19:31
  1. Haberler
  2. İç Haber
Mesut Yılmaz Gazi Koşusu'nda

Her sene Gazi Koşusu'na katılan Mesut Yılmaz bu yıl da hipodromda yerini aldı. Mesut Yılmaz'la röportaj gerçekleştiren şık kıyafetli muhabir, at yarışlarının yanı sıra siyasetle ilgili olarak da soru sordu.

"BUGÜN SİYASET KONUŞMAYALIM"

'Siyasete girecek misin' sorusuna Yılmaz ise şöyle cevap verdi: Bugün sadece atçılığa adıyalım, hiç siyaset konuşmayalım.

Mesut Yılmaz Gazi Koşusu'nda  VİDEO

HİPODROMDAKİ GİYİM ZORUNLULUĞU

Gazi Koşusu heyecanı devam ederken kadın muhabirin şapkası ise oldukça dikkat çekti. Erkeklerin ve kadınların hipodroma gelirken bazı giyim koşulları var. Erkekler için takım elbise kadınlar için ise şapka takılması zorunlu.

Mesut Yılmaz Gazi Koşusu'nda

91. GAZİ KOŞUSU'NU PİANO SONATA KAZANDI

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 91 yıldır kesintisiz düzenlenen, Türk yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda koşuldu.

Çim pistte gerçekleşen 2400 metre mesafeli bu önemli koşuyu Ahmet Çelik'in bindiği Piano Sonata kazandı.

Gazi Koşusu'nda birincilik ikramiyesi 1.500.000 TL olarak belirlenmişti.

İlginizi Çekebilir
Antalya'da sahte içki operasyonu
Operasyonda 858 şişe sahte, 563 litre de doldurulmaya hazır kaçak içki ele geçirildi, olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.
Çanakkale'de 58 kaçak yakalandı
Çanakkale'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışanlar yakalanıp, göç idare merkezine teslim edildi.
Antalya'da caretta caretta yumurtaları korunmaya alındı
Antalya'nın Konyaaltı Sahiline caretta carettalar tarafından bırakılan yumurtalara polis tel şerit çekti.
Kapadokya bayramda doldu
Türkiye'nin önemli kültür turizmi merkezlerinden Kapadokya, Ramazan Bayramı'nda doldu taştı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan bayram namazında rahatsızlık geçirdi

Erdoğan bayram namazında rahatsızlık geçirdi

510
Bursa'da tecavüz davasında tahliye ettiren fotoğraflar

Bursa'da tecavüz davasında tahliye ettiren fotoğraflar

98
Yunan adası Hydra'da Osmanlı'ya karşı zafer kutlaması

Yunan adası Hydra'da Osmanlı'ya karşı zafer kutlaması

347
Martin Schulz'un hedefinde Recep Tayyip Erdoğan var

Martin Schulz'un hedefinde Recep Tayyip Erdoğan var

92
Levent Üzümcü devleti kamyona benzetti

Levent Üzümcü devleti kamyona benzetti

384
Pakistan’da yakıt tankeri faciası

Pakistan’da yakıt tankeri faciası

93
İngiltere bir araç bayramlaşan kalabalığa girdi

İngiltere bir araç bayramlaşan kalabalığa girdi

113
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM