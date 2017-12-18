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Mesut Yılmaz: Oğlum tedaviyi kabul etmiyordu

Gazeteci Taha Akyol, Mesut Yılmaz'ın kendisine oğlunun son durumunu anlatırken gözyaşlarını tutamadığını söyledi.

Haber Merkezi | 18.12.2017 - 13:43..
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Mesut Yılmaz: Oğlum tedaviyi kabul etmiyordu

Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın büyük oğlu Mehmet Yavuz Yılmaz, babasının tabancasıyla Beykoz'daki evlerinde intihar etti. 38 yaşında yaşamına son veren Mehmet Mesut Yılmaz için İstanbul'da cenaze töreni düzenlendi.

MESUT YILMAZ'IN ACI GÜNÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve birçok siyasi ismin katıldığı cenaze töreninde, Mesut Yılmaz ile kısa bir konuşma yapan gazeteci Taha Akyol, aralarında geçen konuşmayı anlattı.

Mesut Yılmaz: Oğlum tedaviyi kabul etmiyordu- VİDEO

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Mesut Yılmaz'ın kendisine oğlunun tedaviyi kabul etmediğini söylediğini belirten Taha Akyol, bu sırada Mesut Yılmaz'ın gözyaşlarını tutamadığını da sözlerine ekledi.

Mehmet Yavuz Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı GALERİ

Mesut Yılmaz: Oğlum tedaviyi kabul etmiyordu

"HAYATTA HİÇBİR ŞEYDEN MUTLU OLMUYORDU"

Taha Akyol, "Mesut Bey ile konuştuk... ' 7 yıldır tedavi ediliyordu, fakat bir türlü çare bulamadık' dedi. 'Göstermediğimiz doktor kalmadı' dedi. Son olarak da 'tedaviyi reddediyordu' dedi. 'Hayatta hiçbir şeyden mutlu olmuyordu. Allah rahmet eylesin' dedi, bu sırada gözleri doldu.. Gözleri yaşarınca sohbeti kapattık." aralarında geçen konuşmayı diye anlattı.

Mesut Yılmaz: Oğlum tedaviyi kabul etmiyordu

Yavuz Yılmaz'a son görev- VİDEO

Mesut Yılmaz: Oğlum tedaviyi kabul etmiyordu

Mesut Yılmaz: Oğlum tedaviyi kabul etmiyordu

Mesut Yılmaz: Oğlum tedaviyi kabul etmiyordu

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