Mesut'tan Amine Gülşe'ye 15 milyon liralık düğün hediyesi

Arsenal'de futbol kariyerine devam eden Mesut Özil'in, evlilik hazırlığında olduğu sevgilisi Amine Gülşe için, İstanbul'dan 15 milyon TL'ye ev aldığı öne sürüldü.

İSTANBUL'A GELDİKLERİNDE BURADA KALACAKLAR

Hayatlarını birleştirdikten sonra ağırlıklı olarak Londra'da yaşayacak çift, İstanbul'a geldiklerinde Mesut Özil'in Çubuklu Vadi Evleri'nden satın aldığı villada kalacak.

SETİ OLDUĞU ZAMANLARDA RAHAT ETMESİ İÇİN ALDI

25 yaşındaki oyuncu, evlendikten sonra seti olduğu dönemlerde de Türkiye'ye gelerek burada yaşayacak. 29 yaşındaki Mesut Özil'in, müstakbel nişanlısının seti olduğu zamanlarda rahat edebilmesi için ve güvenlik açısından burayı tercih ettiği bildirildi.

ARDA'YA KOMŞU OLACAK

Çift, böylece Arda Turan, Şahan Gökbakar ve Engin Altan Düzyatan'a da komşu olacak.