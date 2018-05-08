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MET Gala 2018'de dini temalı kostümler dikkat çekti

Her yıl Metropolitan Sanat Müzesi’nin Kostüm Enstitüsü yararına düzenlediği ve dün gece ABD’nin New York şehrinde yapılan 2018 MET Gala'da dini temalı kostümler ilgi topladı.

Haber Merkezi | 08.05.2018 - 12:31..
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Dünyanın en büyük ve en önemli müzelerinden biri olarak bilinen New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi için her yıl etkinlik düzenleniyor.

MET Gala 2018'de dini temalı kostümler dikkat çekti

KIRMIZI HALIDA HER SENE FARKLI KONSEPT

Müzede eski Doğu, Mısır, Yunan ve Roma dönemlerine ait eserler yer alıyor ve etkinlikte her yıl bu tarz konseptler ele alınıyor. 1948 yılından itibaren düzenlenen etkinilik, mayıs ayının ilk pazartesi günü yapılıyor.

Bu sene dini bir konsept seçilirken 2017 yılında Rei Kawakubo ve Comme des Garçons şerefine bir etkinlik düzenlenmişti.

MET Gala 2018'de dini temalı kostümler dikkat çekti- FOTO GALERİ

MET Gala 2018'de dini temalı kostümler dikkat çekti

MODANIN 'OSCAR GECESİ'

Bu etkinlikle birlikte dünyanın en büyük müzesi olan Metropolitan Sanat Müzesi için bağış toplanıyor. 1948'den itibaren geliştirilen bu gelenek modanın 'Oscar gecesi' olarak biliniyor.

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