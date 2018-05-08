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MET Gala nedir

MET Gala; New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi için yardım toplanan bir etkinliktir. Gala; 1948 yılından itibaren düzenleniyor.

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Dünyanın en büyük ve en önemli müzesi olarak bilinen Metropolitan Sanat Müzesi için her yıl 'MET Gala' adı altında ihtişamlı etkinlik düzenleniyor.

MET Gala nedir

HER SENE FARKLI KONSEPT UYGULANIYOR

Bu etkinilikte her yıl farklı bir konsept ele alınıyor. 2018 yılında 'ruhani' bir konsept ele alınırken, geçen sene Rei Kawakubo ve Comme des Garçons şerefine bir etkinlik düzenlendi.

MET Gala 2018'de dini temalı kostümler dikkat çekti- FOTO GALERİ

MET Gala nedir

MODANIN 'OSCAR GECESİ'

Bu etkinlikle birlikte dünyanın en büyük müzesi olan Metropolitan Sanat Müzesi için bağış toplanıyor. 1948'den itibaren geliştirilen bu gelenek modanın 'Oscar gecesi' olarak biliniyor.

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