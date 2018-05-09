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MET Gala'sının yıldızı İrina Shayk

Yılın en önemli moda etkinliği olarak bilinen 2018 Met Gala, ABD'nin New York şehrinde gerçekleşti.

Haber Merkezi | 09.05.2018 - 07:33..
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ABD’nin New York şehrinde yapılan 2018 MET Gala’nın teması “Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination” (Cennetlik Bedenler: Moda ve Katolik Hayal Gücü) olarak belirlendi. Geceye katılan Rihanna, Sarah Jessica Parker, Kim Kardashian, Madonna gibi yıldızlar temaya uygun kıyafetler giydi ve  Hristiyanlık vurgulu kıyafetleriyle çok konuşuldu.

YENİ ANNE GALADA

Gala’nın yıldızı 32 yaşındaki Rus manken İrina Shayk oldu. 14 ay önce anne olan İrina Shayk, Versace imzalı altın rengi tuvaletinin içinde herkesin gözlerini kamaştırdı.

MET Gala'sının yıldızı İrina Shayk

MET Gala'sının yıldızı İrina Shayk

MET Gala'sının yıldızı İrina Shayk

MET Gala'sının yıldızı İrina Shayk

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