MET Gala'sının yıldızı İrina Shayk

ABD’nin New York şehrinde yapılan 2018 MET Gala’nın teması “Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination” (Cennetlik Bedenler: Moda ve Katolik Hayal Gücü) olarak belirlendi. Geceye katılan Rihanna, Sarah Jessica Parker, Kim Kardashian, Madonna gibi yıldızlar temaya uygun kıyafetler giydi ve Hristiyanlık vurgulu kıyafetleriyle çok konuşuldu.

YENİ ANNE GALADA

Gala’nın yıldızı 32 yaşındaki Rus manken İrina Shayk oldu. 14 ay önce anne olan İrina Shayk, Versace imzalı altın rengi tuvaletinin içinde herkesin gözlerini kamaştırdı.