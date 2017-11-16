taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.354
USD
3,8621
EURO
4,5504
ALTIN
158,95
PETR
61,5300

Metal yorgunluğu nedir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ak Parti Grubu'ndaki konuşmasında kullandığı 'metal yorgunluğu' tabiri, zamanla oluşan bozulma anlamına gelir.

  1. Haberler
  2. İpucu

Metalleri meydana getiren atomların aralarındaki bağda oluşan gevşemeye 'metal yorgunluğu' denir. Bu tanım, titreşim, çekme, basma, sürekli esneme, kimyasala maruz kalma, ani soğuma ve ısınma, sürekli yük altında iken yüksüz bırakılma ya da tam tersi olarak hiç yük taşımıyorken yük altında bırakılma gibi durumlarla anlatılabilir.

Metal yorgunluğunun insan hayatındaki karşılığı ise, çalışma hayatıyla örneklendirilebilir. Kişi bir işe başladığında bir süre o işi severek yapsa da zamanla ruhsal bozulmalar oluşabilir. Bu durumda kişi çevresindekileri kırmaya başlar ve eleştirilere tahammül edememe sıkıntısı yaşar. Agresifleşen kişinin performansında düşme olur ve zamanla iş göremez hale gelir.

Metal yorgunluğu nedir

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KULLANINCA MERAK EDiLMİŞTİ

Geçtiğimiz aylarda, Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti Grubu'na yaptığı konuşmada bu tabiri kullanarak ekibi daha dinamik kişilerle yenilemek istediklerini ifade etmişti.

Metal yorgunluğu nedir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilgili konuşması şöyle:

"Önümüzdeki süreyi çok iyi değerlendirmeliyiz. Tüm bakanlarımızdan 180 günlük kısa vadeli bir eylem programı istedim. Bu yıl sonuna kadar il teşkilatlarımız, ilçe teşkilatlarımız, belde teşkilatlarımızın tamamını güncelleyeceğiz. Yeniden gözden geçireceğiz; çünkü ortada bir metal yorgunluğu var. Bunu aşmamız lazım. Onun için de çok daha dinamik ekiplerle inşallah 2019'a hazırlanmamız gerekiyor."

İlginizi Çekebilir
"Aya"na bak "X" işareti var mı
Avuç içindeki işaretlere bakarak geleceğimizi anlayacağımız bilimsel olarak keşfedildi.
Zihin dalgası nedir
Zihin dalgaları Beta, Alfa, Teta ve Delta olarak 4'e ayrılır.
Seyrüsefer nedir
Bir gemi veya uçak bir yerden başka bir yere giderken, pozisyon veya yön tayinine verilen terimin adıdır.
Gravite nedir
Petrolün yoğunluk derecesi gravite olarak adlandırılır.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İstanbul'da şırdan nerede var

İstanbul'da şırdan nerede var

22
Elektronik cihazları nasıl temizlemeliyiz

Elektronik cihazları nasıl temizlemeliyiz

4
Fibromiyalji nedir

Fibromiyalji nedir

1
Orkide bakımı nasıl yapılır

Orkide bakımı nasıl yapılır

0
Trapa natans ve trapa bicornis nedir

Trapa natans ve trapa bicornis nedir

5
Aranjör kimdir

Aranjör kimdir

9
Muhabbet kuşuna eğitim nasıl verilir

Muhabbet kuşuna eğitim nasıl verilir

12