Metal yorgunluğu nedir

Metalleri meydana getiren atomların aralarındaki bağda oluşan gevşemeye 'metal yorgunluğu' denir. Bu tanım, titreşim, çekme, basma, sürekli esneme, kimyasala maruz kalma, ani soğuma ve ısınma, sürekli yük altında iken yüksüz bırakılma ya da tam tersi olarak hiç yük taşımıyorken yük altında bırakılma gibi durumlarla anlatılabilir.

Metal yorgunluğunun insan hayatındaki karşılığı ise, çalışma hayatıyla örneklendirilebilir. Kişi bir işe başladığında bir süre o işi severek yapsa da zamanla ruhsal bozulmalar oluşabilir. Bu durumda kişi çevresindekileri kırmaya başlar ve eleştirilere tahammül edememe sıkıntısı yaşar. Agresifleşen kişinin performansında düşme olur ve zamanla iş göremez hale gelir.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KULLANINCA MERAK EDiLMİŞTİ

Geçtiğimiz aylarda, Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti Grubu'na yaptığı konuşmada bu tabiri kullanarak ekibi daha dinamik kişilerle yenilemek istediklerini ifade etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilgili konuşması şöyle:

"Önümüzdeki süreyi çok iyi değerlendirmeliyiz. Tüm bakanlarımızdan 180 günlük kısa vadeli bir eylem programı istedim. Bu yıl sonuna kadar il teşkilatlarımız, ilçe teşkilatlarımız, belde teşkilatlarımızın tamamını güncelleyeceğiz. Yeniden gözden geçireceğiz; çünkü ortada bir metal yorgunluğu var. Bunu aşmamız lazım. Onun için de çok daha dinamik ekiplerle inşallah 2019'a hazırlanmamız gerekiyor."