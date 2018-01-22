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Metan gazından zehirlenen bir asker daha şehit oldu

Ağrı Kapalı M Tipi Cezaevi bahçesinde kuyudan sızan metan gazından zehirlenen Uzman Çavuş Yılmaz Özden, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Metan gazından şehit olan asker sayısı 2'ye yükseldi.

DHA | 22.01.2018 - 21:45..
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şehit

4 Aralık günü Van karayolu üzerindeki Ağrı M Tipi Cezaevi  bahçesinde kapatılan su kuyusundan sızan gazdan zehirlenen ve durumu ağır 2 askerden biri olan Van’ın Çatak nüfusuna kayıtlı Jandarma Er İdris Gülek, kaldırıldığı Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşam mücadelesini kaybetmişti.

ŞEHİT SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Durumu ağır olan diğer asker Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Özden, ise Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Özden, doktorların tüm çabalarına rağmen olaydan yaklaşık 1.5 sonra bugün şehit oldu. Şehit Özden'in cenazesi, yarın memleketi Gaziantep'te öğle vakti düzenlenecek törenle toprağa verilecek.  Cezaevi bahçesindeki kuyudan yayılan metan gazından çok sayıda asker de yaralanmış ve tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

Metan gazından zehirlenen bir asker daha şehit oldu



Metan gazından zehirlenen bir asker daha şehit oldu

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