Habertürk'te Hülya Hökenek'in sunduğu Gündem programında, ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımları ve yaşanan kriz masaya yatırıldı.

"BU SAVAŞA MÜHAMMAT VERECEKSENİZ DOLAR ALIN"

Programın konuklarından güvenlik Uzmanı Mete Yarar, dolar krizi hakkında şunları söyledi:

"Bu memleket can vererek 15 Temmuz'da direndi. Para derdine düşecek bir toplum değiliz. Ama ekonomik savaş dendiğinde bunun bir söylem olmadığını da bilelim. Bu savaşın mermisi de dolar. Bu doları alıp mühimmat vermek istiyorsanız yarın sabah alın kardeşim. Ama o merminin de kafanıza sıkılacağını bilin."

"DOLARLA İŞİ OLMAYAN NİYE ALIR"

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali'nin dolar krizi hakkındaki açıklamalarına da vurgu yapan Yarar şu ifadeleri kullandı:

"İş Bankası Genel Müdürü, 'Dolar borcu alanı anlarım, ama hiç dolarla işi olmayan birinin tutup da dolar olmasını anlamam' diyor. Bu gerekten ilkeli duruşla ilgili. Lafı yuvarlamaya gerek yok. Herkes kendisine bunu sorsun. Birçok ekonomist, bu sonucun reel karşılığı yok diyortsa, o zaman hep beraber düşüneceğiz."

Mete Yarar: Aldığınız dolar yarın kafanıza sıkılacak

METE YARAR İLE HÜSEYİN YAĞCI ARASINDA DOLAR ATIŞMASI

Mete Yarar'ın dolar alımı hakkındaki açıklamasına karşı çıkan ODTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Hüseyin Yağcı, 2003'te yaşanan çuval olayı sonrası eski bir asker olan İlter Türkmen'in 'Bundan sonra kola içmeyeceğim' sözünü örnek göstererek bu tür yaklaşımların gerçek dışı olduğunu savundu, herkesin döviz alma hakkı olduğunu vurguladı.

Bunun üzerine Mete Yarar, dolara ihtiyacı olmayanların almaması gerektiğinin altını çizdiğini belirterek, Yağcı'nın konuyu basitleştirdiğini söyleyerek tepki gösterdi.

Canlı yayında dolar alma tartışması