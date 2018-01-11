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Mete Yarar: FETÖ soruları ilk 82'de çalıyor

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, FETÖ'nün devlet içine yerleşmek için sınav sorularını ilk olarak 1982'de çaldığını söyledi.

Haber Merkezi | 11.01.2018 - 02:31..
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Mete Yarar: FETÖ soruları ilk 82'de çalıyor

Habertürk TV'de Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu Türkiye'nin Nabzı programının konuğu Mete Yarar, Fetullahçı Terör Örgütü'nün, devletin kademelerine yerleşmek için 1982 yılında soru çalmaya başladığını belirtti.

Mete Yarar: FETÖ soruları ilk 82'de çalıyor

"82'DE ÇALARAK GİRİYORLAR"

Mete Yarar, "İlk olarak soruları 82'de çalıyorlar. Çünkü 90'a gelmek için 82'de çalmaları gerekiyor." dedi.

Emekli Tuğgeneral Dr. Naim Babüroğlu'nun "Devlet kayıtlarında 86'diye başlıyor" hatırlatması üzerine Yarar, "82 de var. İlk soruları 82'de çalarak giriyorlar." şeklinde konuştu.

Mete Yarar: Sorular ilk kez 1982'de çalındı VİDEO

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