Mete Yarar: İtirafçı FETÖ'cü sayısı arttı

Habertürk TV'de Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu Türkiye'nin Nabzı programında FETÖ yapılanması ele alındı.
Adil Öksüz'ü koruyan kripto FETÖ'cünün konuşulduğu programda Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar dikkat çeken bir yorum yaptı.
"İTİRAFÇILAR ARTTI"
Mete Yarar, FETÖ'nün çözülmesinde artış yaşandığını belirterek; "En son seçimden sonra itirafçı sayısı arttı. Milli İstihbarat Teşkilatı da örgütün tamamına yakınını çözmüş durumda." diye konuştu.
Mete Yarar: Seçimden sonra itirafçı sayısı arttı VİDEO