Mete Yarar: Mesele Afrin meselesi değil

Güvenlik politikaları Uzmanı Mete Yarar, Amasya Belediyesi Kültür Merkezi'nde “Yeni Dünya Düzeninde Güçlü Türkiye” konulu konferans verdi.

"HER GÜN OPERASYON YAPILIYOR"

Türkiye’nin hazırlığını sürdürdüğü Afrin operasyonu öncesi sınır hattındaki güvenlik tedbirlerine önem vermesinin yanı sıra terör yuvası Kandil bölgesine her gün operasyon düzenlediğini de belirten Yarar, “Kandil’e her gün operasyon yapılıyor. Geçmişte çok sayıda unsurla operasyon yapabildiğin yere şimdi teknolojik olarak yapabiliyorsun. Mağaranın ağzından içeriye derinliğe kadar sokulabiliyor. Eskiden atılanlar dikine geliyordu. Şimdi atılan füzeler yatay da uçabildiği için mağaranın ağzından içeriye kadar girebiliyor. Derinliğe nüfus edebiliyor. Son öldürülen birçok terörist mağaranın derinliklerinde öldürüldü. En son ki telsiz konuşmalarında 3 kişi bir araya geliyoruz. Nereden geldiğini bilmediğimiz bir roketle ölüyoruz diyorlar." diye konuştu.

Terör örgütü elebaşlarının ve lider kadrosunun neden yakalanıp etkisiz hale getirilemediğine ilişkin soruyu cevaplayan güvenlik politikaları uzmanı Yarar, “ANKA S’ler sayesinde çok yakındır” cevabını verdi.

"YAKLAŞIK 6 YILDAN BERİ YER ALTINI KAZIYORLAR"

Türkiye’nin hazırlığını yaptığı sınır ötesi operasyonun Afrin ile kalmayıp daha sonra belki aylarca sürecek çatışmalı ortama girileceğine, bugüne kadar Türkiye’ye gelip çatışmaya girdikten sonra öldürülen Suriyeli PKK’lıların yüzde 30’una yakınının da Afrin bölgesinden olduğuna değinen Yarar, “İdeolojik bir tabanı var oranın. O yüzden de kolay kolay bırakmak istemeyeceklerdir. Çünkü mevzilenmeleri, şu ana kadar yapmış olduğu sığınaklar, yaklaşık 6 yıldan beri yer altını kazıyorlar. Bildiğiniz her yerin altına doğru tünellerle donatmış durumdalar. Benim bildiğim kadarıyla kilometrelerce birbirine bağlamışlar tünelleri” şeklinde konuştu.

"MESELE AFRİN MESELESİ DEĞİL"

El Bab Operasyonu sırasında Türkiye’nin başarısız olmasını isteyenlerin şimdi aynısını Afrin’de deneyeceklerini vurgulayan Mete Yarar şöyle devam etti: “Silahlı kuvvetleri zor duruma düşürecek her hamleyi yapacaklar. Uçaklarımıza ateş edecekler. Yerden havaya füzelerle. Gelişmiş olan tanksavar silahlarıyla saldıracaklar. Her gün Türkiye’nin gündemini Afrin’le yatırıp kaldırmaya çalışacaklar. Ama bunu PKK’dan çok başka ülkeler yapacak. PKK’yı da öne sürecekler. PKK çekilmek istese de çekilemeyecek. El Bab operasyonu sırasında Türkiye’nin vermiş olduğu şehitlerin neredeyse yarısından fazlasının kimden geldiğini bilmediğimiz uçak saldırısı ve roket saldırısıyla verdik. Erkek gibi çıkıp karşı karşıya mermi atan insanlar çıkmadı karşımıza. Kimin vurduğunu, kimin attığını bilmediğimiz uzun menzilli silahlarla şehit verdik. Aynısını burada da yaşayacağız. Mesele Afrin meselesi değil. Mesele Türkiye’yi zor duruma düşürecek olan hamleler yapmak. O yüzden karşımızda olan grubun PKK’lı olduğunu herhalde hiçbiriniz düşünmüyorsunuz? Afrin’de ya da herhangi bir yerde PKK ile çatışacağımızı düşünen birisi var mı aranızda? Ben düşünmüyorum.”