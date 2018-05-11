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Mete Yarar. Oyunları ekonomik baskı

Samsun'da açıklamalarda bulunan Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, Türkiye'ye yapılan ekonomik baskıların arttığını dile getirdi.

İHA | 11.05.2018 - 00:37..
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Türkiye'nin üzerinde yıllardır çeşitli oyunların oynanmasına rağmen hiçbir şekilde bölemediklerini belirten Mete Yarar, "2003 yılında adamlar ne diyorlardı? 'Biz sizi parayla terbiye etmesini biliriz.' Bugün de aynı şeyi yapıyorlar. Parayla Türkiye’yi terbiye etmeye çalışıyorlar" dedi.

Mete Yarar. Oyunları ekonomik baskı

"TEK SİLAHLARI KALDI; EKONOMİ"

Güvenlik Politikaları Uzmanı Yarar, "Dış güçlerin tek bir silahı kaldı o da ekonomi. Bazı şeyler konuşuluyor. Bu ülke batar deniliyor ve o şeylere inanılıp arkasından da kendi ayağımıza sıkıyoruz. Yalanın nereden ve nasıl çıktığını biliyoruz. Şu bir gerçek. Sıkıntı var mı var. Ekonomik olarak da bir daralma var. Ama bu batacağımız anlamına mı geliyor. Hayır. Dünyada da bütün para birimleri değer kaybediyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin zor dönemlerinde kimsenin ülkeden kaçmayacağını dile getiren Yarar, "Kimseden ben ‘biz batıyoruz, bu memleketi terk edelim’ lafını duymadım. Bizim içimizdeki adamların bir kısmının bu şekilde ülkenin batacağından bahsetmesini siz ne şekilde anlarsınız, ben açık ve net söylüyorum. Bu asimetrik savaşın devamı. Adı net. Asimetrik savaşın 5 tane ana parametresi var. Bunlardan bir tanesi de ekonomik savaş. Çünkü çok rahatlıkla yaparsınız. Masada olmasa bile ekonomide kaybedip kaybetmeyeceğimizi göstereceğiz” diye konuştu.

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