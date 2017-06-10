Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, katıldığı canlı yayında PKK ile mücadelede elde edilen büyük başarının, FETÖ ile ilişiği bulunan ajanların deşifre olmasıyla yakın ilişkili olduğunu açıkladı.

"PKK'YA İSTİHBARAT VE BİLGİ SIZDIRILIYORDU"

Türk Silahlı Kuvvetleri içine sızan ve önemli kademelerde yer tutan FETÖ üyelerinin geçmişte PKK'ya istihbarat ve bilgi sızdırdığını bu nedenle o dönemde yapılan operasyonların etkisiz kaldığını anlatan Yarar "Bu operasyonlarının başarısında FETÖ'ye vurulan darbenin büyük önemi var." dedi ve sözlerine şöyle devam etti;

Mete Yarar: PKK'nın anlaştığı FETÖ'cü komutanlar var VİDEO

"TERÖR ÖRGÜTÜ BOŞLUKTAN FAYDALANDI"

"Bunlar zaman zaman operasyon bilgilerini sızdırdılar zaman zaman da PKK'nın bölgedeki faaliyetlerini görmezden geldiler. Terör örgüt haliyle bu boşluktan faydalandı. 15 Temmuz'dan sonra FETÖ'ye vurulan darbeye paralel olarak PKK'ya da darbe vuruldu.

"OPERASYONLAR BİLEREK BALTALANIYORDU"

Geçmişteki istihbarat sızmaları, ajanların deşifre edilmiş olması, bir çoğunun operasyonları bilerek baltalamış olması çok büyük etken. Görmezden gelmek bile PKK'nın çok işine gelir. Çatışma alanlarında gördük bunu.

"İTİRAFLARINA BAKIN"

Bugün PKK ve FETÖ'den yakalananların itiraflarına bakın, geçmişte kimlerin kimlerle anlaşmalar sağladığını göreceksiniz. Hangi FETÖ'cü komutanla, hangi personelle anlaştığını göreceksiniz."