Mete Yarar: Sadece PKK ile değil 7 düvelle savaşıyoruz

Erzurum Atatürk Üniversitesi'ndeki 'Tüm Yönleriyle Zeytin Dalı Harekatı' konferansta konuşan Yarar, "Afrin'de paralı askerler, istihbarat elemanları, özel kuvvet personelleri ve mühendisler dahil olmak üzere büyük çapta örgütlenmiş blokla mücadele ediyoruz" ifadelerini kullandı.





"AFRİN'DE 7 DÜVELLE SAVAŞIYORUZ"

Yarar, bu harekatın Fırat Kalkanı Harekatı'ndan daha zorlu olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Afrin'de 7 düvelle savaşıyoruz. Karşımızda sadece PKK yok, PKK'nın içindeki etki ajanları, paralı askerler, istihbarat elemanları, özel kuvvet personelleri ve mühendisler dahil olmak üzere büyük çapta örgütlenmiş blokla mücadele ediyoruz. Afrin'de, Fırat Kalkanı Harekatı'nın büyütülmüş halini gerçekleştiriyoruz. O, düz arazide olan operasyondu ancak şu anda Afrin'de ondan belki 10 kat daha zor arazide harekat icra ediliyor. Afrin'deki terörist sayısı da tahminen Fırat Kalkanı Harekatı'ndaki teröristlerden 3 misli fazla."





"ARKADALARINDA DEVLETLER VAR"

TSK'nin daha önce DEAŞ ile mücadele ettiğini anımsatan Mete Yarar, DEAŞ'ın bu kadar revize edilmediğini, silah ve istihbarat anlamında Afrin'deki teröristler kadar desteklenmediğini aktardı.

Yarar, bu örgütlerin dışarıdan desteklendiğine işaret ederek, "Karşımızda şişirilmiş ve bir teröristte bulunmaması gereken, ancak nizami ordularda bulunması gereken silah ve ekipmanlar var. Teröristin asla öğrenemeyeceği istihbarat ağları olan bir grupla mücadele ettiğimizi anlamamız gerekiyor. Çünkü bundan sonra yaşanacaklar, olası olaylarda bizlerin ne kadar birlik ve beraberlik içinde olmamız gerektiğini anlamamız gerekiyor. Teröristler karşımıza çıkıyor ama arkasında adını net şekilde söyleyeceğimiz devletler var." ifadelerini kullandı.