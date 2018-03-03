taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.859
USD
3,8090
EURO
4,6982
ALTIN
161,92
PETR
64,5300

Mete Yarar: Sadece PKK ile değil 7 düvelle savaşıyoruz

Afrin'deki teröristlerin arkasında devletlerin olduğunu söyleyen güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar, "Karşımızda sadece PKK yok, 7 düvelle savaşıyoruz" dedi.

AA | 03.03.2018 - 05:28..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Mete Yarar: Sadece PKK ile değil 7 düvelle savaşıyoruz

Erzurum Atatürk Üniversitesi'ndeki 'Tüm Yönleriyle Zeytin Dalı Harekatı' konferansta konuşan Yarar, "Afrin'de paralı askerler, istihbarat elemanları, özel kuvvet personelleri ve mühendisler dahil olmak üzere büyük çapta örgütlenmiş blokla mücadele ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Mete Yarar: Sadece PKK ile değil 7 düvelle savaşıyoruz


"AFRİN'DE 7 DÜVELLE SAVAŞIYORUZ"

Yarar, bu harekatın Fırat Kalkanı Harekatı'ndan daha zorlu olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Afrin'de 7 düvelle savaşıyoruz. Karşımızda sadece PKK yok, PKK'nın içindeki etki ajanları, paralı askerler, istihbarat elemanları, özel kuvvet personelleri ve mühendisler dahil olmak üzere büyük çapta örgütlenmiş blokla mücadele ediyoruz. Afrin'de, Fırat Kalkanı Harekatı'nın büyütülmüş halini gerçekleştiriyoruz. O, düz arazide olan operasyondu ancak şu anda Afrin'de ondan belki 10 kat daha zor arazide harekat icra ediliyor. Afrin'deki terörist sayısı da tahminen Fırat Kalkanı Harekatı'ndaki teröristlerden 3 misli fazla."

Mete Yarar: Sadece PKK ile değil 7 düvelle savaşıyoruz


"ARKADALARINDA DEVLETLER VAR"

TSK'nin daha önce DEAŞ ile mücadele ettiğini anımsatan Mete Yarar, DEAŞ'ın bu kadar revize edilmediğini, silah ve istihbarat anlamında Afrin'deki teröristler kadar desteklenmediğini aktardı.

Yarar, bu örgütlerin dışarıdan desteklendiğine işaret ederek, "Karşımızda şişirilmiş ve bir teröristte bulunmaması gereken, ancak nizami ordularda bulunması gereken silah ve ekipmanlar var. Teröristin asla öğrenemeyeceği istihbarat ağları olan bir grupla mücadele ettiğimizi anlamamız gerekiyor. Çünkü bundan sonra yaşanacaklar, olası olaylarda bizlerin ne kadar birlik ve beraberlik içinde olmamız gerektiğini anlamamız gerekiyor. Teröristler karşımıza çıkıyor ama arkasında adını net şekilde söyleyeceğimiz devletler var." ifadelerini kullandı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
İstanbul'da PKK operasyonu
İstanbul emniyetinin başlattığı PKK operasyonunda aranan 8 kişiden 3'ü gözaltına alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batı Afrika turunun son durağı Mali'nin başkenti Bamako'daki temaslarını tamamlayarak yurda döndü.
Türkiye ile Mali arasında 8 anlaşma imzalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita, düzenledikleri ortak basın tolantısında 8 anlaşmanın imzalandığını duyurdular.
Rize'de FETÖ'den yargılanan 11 kişiye 6 yıl hapis
Rize'deki FETÖ davasında yargılanan 16 sanıktan 11'i 6 yıl 3'er ay, 2'si de 4 yıl 2'şer ay hapis cezasına çarptırıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kilis'ten terör hedeflerine top atışları yapıldı

Kilis'ten terör hedeflerine top atışları yapıldı

35
Antalya'da bir öğrenci kampüs bahçesinde ölü bulundu

Antalya'da bir öğrenci kampüs bahçesinde ölü bulundu

7
Bingöl'de PKK'nın gelir kaynağına operasyon

Bingöl'de PKK'nın gelir kaynağına operasyon

27
Afrin gazisi Doğan evine getirildi

Afrin gazisi Doğan evine getirildi

6
Malatya'da boşanmak isteyen eşini av tüfeğiyle öldürdü

Malatya'da boşanmak isteyen eşini av tüfeğiyle öldürdü

20
Mete Yarar: Sadece PKK ile değil 7 düvelle savaşıyoruz

Mete Yarar: Sadece PKK ile değil 7 düvelle savaşıyoruz

15
Türkiye ile Mali arasında 8 anlaşma imzalandı

Türkiye ile Mali arasında 8 anlaşma imzalandı

18
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM