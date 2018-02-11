Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Terzioğlu Yerleşkesi Troya Kültür Merkezi’nde AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanlığı tarafından "Çanakkale Ruhu Afrin’de" söyleşisi düzenlendi.

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar’ın konuşmacı olarak söyleşide AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Gültekin Yıldız, partililer, şehit aileleri ve gazi yakınları yer aldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan söyleşide açılış konuşmasını yapan AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Av. Gültekin Yıldız, "Geçtiğimiz ay Suriye sınırımızda sözde müttefikimiz olan ABD tarafından 30 bin kişilik bir terör ordusu kurulmaya çalışıldı. Bu durum devletimiz açısından bardağı taşıran son damla oldu. Zira birazcık tarih bilinci olan, tarih bilen herkes şunu bilir ki, dünyanın en barışçıl milleti olan Türk milleti mesele vatan toprağı olduğu zaman buna asla sessiz kalmaz. Hükümetimiz doğru zamanda doğru kararlar vererek, adı ne olursa olsun bütün terör örgütlerinin kökünü kazımak, vatanımızı korumak, sınır güvenliğimizi sağlamak, bölgeye barış getirmek amacıyla ’Zeytin Dalı Harekatı’nı gerçekleştirme kararı aldı" dedi.

Mete Yarar: Türkiye oyun bozmak için sahada VİDEO

"TÜRKİYE ARTIK SAVUNMADA KALMAYACAK"

Konuşmaların ardından "Çanakkale Ruhu Afrin’de" söyleşisine geçildi.

Türkiye’nin oyun bozmak için sahaya çıktığını belirten Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, şunları söyledi:

"Fırat Kalkanı Operasyonu bunun birinci hamlesiydi. Türkiye herkese şunu gösterdi; ’Kardeşim ben savunmada kalmayacağım. Ben sizin gelip benim askerimi vurmanıza müsaade etmeyeceğim. Ben neredeyseniz, oraya geleceğim. Ama ondan önce yapacağım şey var. Türkiye’de ayak basmadık yer bırakmayacağım. Bir tek kamp dediğiniz yer bırakmayacağım.’ Bugün itibariyle, cepheleri söylüyorum size. Kuzey Irak’tayız. Türkiye’nin içerisindeki operasyonlar devam ediyor. Fırat Kalkanı, İdlib devam ediyor. Üstüne ‘Zeytin Dalı Harekatı’ devam ediyor."

"ÇANAKKALE RUHUNU GİTTİĞİMİZ HER YERE GÖTÜRÜYORUZ"

"Hani ’Çanakkale Ruhu’ diyoruz. Çanakkale Ruhunda da kimse bize bir şey vermedi. Biz dedik ki, ’Buradan geçilmez arkadaş, Çanakkale geçilmez’. Bunun bedelini çok ağır olmasına rağmen ödedik. Bugün konuştuklarımızın, geçmişten ne farkı var? Bazen Afrin’le ilgili konuşuyorlar. Biz Afrin’de PKK’yla, terörle mücadele ediyoruz ama yedi düvelle savaşıyoruz. Çanakkale Ruhu her tarafta. Barikatlar döneminde de oradaydı, Fırat Kalkanı’nda da oradaydı. Çünkü Çanakkale Ruhu bizim ruhumuzda ve mayamızda. Çanakkale Ruhu bizim ruhumuzda. Bu ruhu nereye gidersek, oraya götürüyoruz. Gittiğimiz her yere götürüyoruz."