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Mete Yarar: Türkiye'ye geçiş yapan son grup PKK'lı değil

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, Türkiye'ye geçiş yapan son terör ekibinin, eğitimli profesyonel askerlerden oluştuğunu söyledi.

Haber Merkezi | 12.02.2018 - 00:05..
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Mete Yarar: Türkiye'ye geçiş yapan son grup PKK'lı değil

Menbiç'ten son dönemde Türkiye'ye geçiş yapan teröristlerin bilindik PKK'lı olmadığını söyleyen Mete Yarar, "Hepsi ABD silahıyla geçti." dedi.

Mete Yarar: Türkiye'ye geçiş yapan son grup PKK'lı değil

"TAMAMEN PROFESYONEL ASKERLER GEÇTİ"

Geçiş yapanların eğitimli birer Amerikan askeri olduğu imasında bulunan Yarar, "Normalde PKK'nın teröristleri geçerken yüzlerini gizlemez" dedi. Yarar, "Bu kez gelenlerin tamamına yakını yüzlerini kapatmıştı. Kılık kıyafetlerine, vücut yapılarına ve bacaklarına bakarsanız, klasik terörist değil. Spor yapmış, eğitilmiş ve bir yerde birikim yapmış ekip geçti. Son geçen grup tamamen profesyonel asker. Kullandıkları da tamamen Amerikan silahları" ifadelerini kullandı.

Mete Yarar: Son giriş yapanlar bilindik PKK değil VİDEO

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Mete Yarar: Türkiye'ye geçiş yapan son grup PKK'lı değil

Mete Yarar: Türkiye'ye geçiş yapan son grup PKK'lı değil

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