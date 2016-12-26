Mete Yarar'a saldıranlara 30 yıl hapis istemi

Güvenlik Uzmanı Mete Yarar'a silahlı saldırı soruşturması;4 şüpheliye 30'ar yıl hapis istemiyle dava açıldı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 29 Ağustos 2016 günü Mete Yarar'a yönelik Kadıköy'de bir kafede "Kasten öldürmeye teşebbüs", "Silahla ve birden fazla kişiyle birlikte senet yağması" eylemlerine ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.
30'AR YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİ
2'si tutuklu 4 şüpheli hakkında toplamda 19'ar yıldan 30'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle Anadolu 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı.