Mete Yarar'dan Büyük İhanet kitabı

Güvenlik Bilimleri Uzmanı Mete Yarar’ın “60 Yıllık İttifakta Son Gün – Hawler” kitabının devamı olan “Büyük İhanet” önümüzdeki günlerde raflarda olacak. Yarar’ın ilk kitabı olan “60 Yıllık İttifakta Son Gün – Hawler” kitabı, 2015 yılı Mart ayında yayımlanmıştı.

Kitap tam bir yıl sonrasında başlıyordu, yani 16 Mart 2016… Gerçek kişilerle de görüşülerek yazılan roman basımı yapıldığı dönemde büyük ses getirmişti. Ancak önemli bir ayrıntı vardı.

16 Mart 2016 tarihinde ABD’lilerin İncirlik Üssü’nü boşaltması ve Erbil’e (Hawler) taşınmasının haber alınmasıyla başlayan romanda 30 saatlik zaman diliminde yaşanan heyecan fırtınası konu ediliyordu. Kitabın basının yapılmasından tam bir yıl sonra, yani Mart 2016’da ABD ordusu İncirlik’te bulunan sivillerin tamamının tahliyesini emretti.

Geçen süre içerisinde İncirlik üssü kademeli olarak boşaltıldı. Washington, üsteki sivil personeli geri çekti ve İncirlik üssünde sınırlı sayıda askeri personel kaldı. NATO üyesi Almanya'nın askeri personeli ise iki ülke arasında yaşanan krizi nedeniyle tamamen geri çekildi.

Mete Yarar'ın kitabının tanıtımında ise yaşanan bu gelişme şu sözlerle gündeme taşınmıştı;

"Türkiye'de hiçbir yetkilinin böylesine hayati bir karardan haberi yoktur. Baskın niteliğindeki bu faaliyet, 60 yıllık NATO ittifakımızın sonu olarak da yorumlanabilir! Türkiye'nin güvenlik ve dış politikasını yöneten üç kişi, ani operasyonun haberini alınca şoka uğrar. Başbakan şunu sorar: Savaşa mı girdik?"

Benzer şekilde ABD, Kuzey Irak'ta İncirlik'e alternatif askeri üsler inşa etti ve askeri gücünü bu bölgeye kaydırmaya başladı.

Bu kitabın devamı niteliğindeki “Büyük İhanet”te de bu gelişmelerin ardından 15 Temmuz darbesine kadar süredeki yoğun hareketlilik ele alınırken, aslında gizli kalan çok sayıda özel bilgi de roman tadında okuyucuya aktarılıyor.

Romanın yazımı bittiğinde bazı bilgiler kamuoyuna yansımaya başlarken okuyucular şu konularda soru işaretlerini giderecek:

- 15 Temmuz hain FETÖ kalkışmasının altyapısı nasıl hazırlandı?

- Hangi güçlerin ülkemizi cehenneme çevirmek için çalıştığı?

- MİT Tır’ları gibi çok sayıda olayın perde arkasında neler yaşandı?

- TSK içine sızan hain örgüt Türkiye’yi bölgede zayıflatmak için neler yaptı?

- Suriye’de binlerce şehit verilen yer neresi?

- Türkmenler üzerinden Türkiye nasıl sıkıştırılmaya çalışıldı?

- Balkanlar’da, Kafkasya’da 15 Temmuz’a gelinen süreçte Türkiye’ye yönelik hangi hazırlıklar yapıldı?

- Mehmetçik, PKK’ya karşı şehir merkezlerinde vatan müdafaası yürütürken, kimler onu sırtından hançerlemeye kalkıştı?

- DEAŞ, PKK gibi terör örgütleri aynı kaynaklardan nasıl beslendi?

Bütün bu soruların cevabını bulacağınız kitabı raflarda yerini almasını sabırsızlıkla bekleyeceksiniz.

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