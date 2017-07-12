taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.183
USD
3,6151
EURO
4,1467
ALTIN
141,53
PETR
48,1100

Mete Yarar'dan kontrollü darbe diyenlere yanıt

Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, 15 Temmuz darbe girişimine "kontrollüydü" diyenlere karşılık verdi.

12.07.2017 - 00:51
  1. Haberler
  2. Gündem
Mete Yarar'dan kontrollü darbe diyenlere yanıt

Mete Yarar, TVNET'te Karşı Karşıya programında 15 Temmuz'daki darbe girişimiyle ilgili açıklamalarda bulundu:

"CUMHURBAŞKANI 45 DAKİKA SONRA SESİNİ DUYURABİLDİ"

"Kontrollü darbe tezini en çok kuvvetlendiren ve bunun üzerine en çok oynanan şeyler, aslında bunun kontrollü bir darbe olmadığını gösteren en fazla göstergeler."

"Birincisi, nasıl bir kontrollü darbe ki, sayın Cumhurbaşkanı, halkına hitap ettiği konuşmayı hiçbir yerde yayınlatamıyor. CNN Türk'ten Hande Fırat'ın aklına gelen faceTime'la bağlanabiliyor.. İçinde onlarca farklı ajanstan hiçbirine yayınlatamıyor. Ancak 45 dakika sonra yayınlatabiliyor."

Mete Yarar'dan kontrollü darbe diyenlere yanıt

"ÖZEL KUVVETLER POMPALI TÜFEKLERLE GERİ ALINMAYA ÇALIŞILDI"

"Kontollü darbeye bakar mısın ki; Özel Kuvvetler Komutanlığı, Özel Kuvvetler'i geri alabilmek için av tüfekleriyle, bulabildikleri silahlarla, tabancalarla, farklı yerlerde güvendikleri adamlardaki silahlarla, Özel Kuvvetler'e tekrar girmeye çalışıyorlar. Karşı tarafın elinde uçaklar, makineli tüfekler ve helikopterler var...

"Nasıl bir kontrollü darbe ki, bu darbeyi bastıracak hazır kıta bir ordu yok. Bu kontrollü darbeyi bastıracak kuvvet kim.."

İlginizi Çekebilir
ABD: YPG, DEAŞ ile mücadele toplantısında olmayacak
ABD, SDG'nin DEAŞ ile mücadele koalisyonu toplantısına katılmayacağının garantisini verdi.
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Türkçe öğrenmek istiyor
Rusya'nın yeni Ankara Büyükelçisi Yerhov, yakın zamanda göreve başlayacağını söyledi.
Kılıçdaroğlu kimler için adalet istiyor
Darbe gecesi CHP'li başkanın evinden çıkmayan Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ'cüler yargılandığında yollara düştü.
Erdoğan 15 Temmuz şehidinin mezarı başında Kur'an okudu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edirnekapı'daki 15 Temmuz Şehitliği'nde şehidin kabri başında dua etti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yılmaz Özdil muhalif yazarı işe alan Sözcü'ye kızdı

Yılmaz Özdil muhalif yazarı işe alan Sözcü'ye kızdı

10
Mete Yarar'dan kontrollü darbe diyenlere yanıt

Mete Yarar'dan kontrollü darbe diyenlere yanıt

3
Dünya Sağlık Örgütü: Gazze için endişeliyiz

Dünya Sağlık Örgütü: Gazze için endişeliyiz

4
Talisca'dan Beşiktaş mesajı: Dönüyorum

Talisca'dan Beşiktaş mesajı: Dönüyorum

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM