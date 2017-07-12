Mete Yarar, TVNET'te Karşı Karşıya programında 15 Temmuz'daki darbe girişimiyle ilgili açıklamalarda bulundu:

"CUMHURBAŞKANI 45 DAKİKA SONRA SESİNİ DUYURABİLDİ"

"Kontrollü darbe tezini en çok kuvvetlendiren ve bunun üzerine en çok oynanan şeyler, aslında bunun kontrollü bir darbe olmadığını gösteren en fazla göstergeler."

"Birincisi, nasıl bir kontrollü darbe ki, sayın Cumhurbaşkanı, halkına hitap ettiği konuşmayı hiçbir yerde yayınlatamıyor. CNN Türk'ten Hande Fırat'ın aklına gelen faceTime'la bağlanabiliyor.. İçinde onlarca farklı ajanstan hiçbirine yayınlatamıyor. Ancak 45 dakika sonra yayınlatabiliyor."

Mete Yarar'dan kontrollü darbe diyenlere yanıt

"ÖZEL KUVVETLER POMPALI TÜFEKLERLE GERİ ALINMAYA ÇALIŞILDI"

"Kontollü darbeye bakar mısın ki; Özel Kuvvetler Komutanlığı, Özel Kuvvetler'i geri alabilmek için av tüfekleriyle, bulabildikleri silahlarla, tabancalarla, farklı yerlerde güvendikleri adamlardaki silahlarla, Özel Kuvvetler'e tekrar girmeye çalışıyorlar. Karşı tarafın elinde uçaklar, makineli tüfekler ve helikopterler var...

"Nasıl bir kontrollü darbe ki, bu darbeyi bastıracak hazır kıta bir ordu yok. Bu kontrollü darbeyi bastıracak kuvvet kim.."