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Meteoroloji İstanbul için saat verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da öğle saatlerinde sağanak yağış başlayacağını duyurdu.

31.05.2017 - 10:16
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  2. Yaşam

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Yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Adıyaman, Gaziantep, Kilis ve Bingöl çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

YAĞIŞLAR KUVVETLİ OLACAK

Yağışların öğle saatlerinden sonra Karabük’ün doğusu, Kastamonu, Ankara ve Kırıkkale’nin kuzeyi, Çankırı, Çorum, Amasya, Tokat, Yozgat ve Sivas çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SICAKLIKLAR DOĞUDA AZALACAK, BATIDA ARTACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı, batı bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

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Meteoroloji İstanbul için saat verdi

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