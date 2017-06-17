Meteoroloji İstanbul için uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun kuzeybatı kesimlerinden başlayarak, hava sıcaklıklarının azalacağını ve kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağını duyurdu.
PAZARTESİ YAĞMUR ETKİLİ OLACAK
Pazartesi günü kuzey iç ve batı kesimlerde görülmesi beklenen sağanak ve gök gürültülü yağışlar, İstanbul başta olmak üzere Marmara'nın doğusunda etkili olacak.
Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahmini ise şöyle;
SICAKLIKLAR 6-10 DERECE AZALACAK
Pazar günü kuzeybatı kesimlerde, pazartesi günü kuzey, iç ve batı bölgelerde; salı günüyse doğu bölgelerde 6 ila 10 derece azalarak, mevsim normallerinin altına düşecek hava sıcaklıklarının, salı günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak, tekrar artmasının tahmin edildiği belirtildi.