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Meteoroloji: İstanbul'da dolu bekleniyor

İstanbul'da 21.40 ile 23.30 saatleri arasında, gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışına karşı da uyarı yapıldı.

DHA | 27.06.2018 - 21:43..
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Meteoroloji: İstanbul'da dolu bekleniyor

İstanbulluların dün beklediği dolu yağışıyla ilgili bu gece için de uyarı geldi.

DOLU BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinde yapılan son meteorolojik değerlendirme ve radar verilerine göre; bugün 21.40-23.30 saatleri arasında Boğaz çevresi ve Avrupa Yakası başta olmak üzere, İstanbul'da yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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