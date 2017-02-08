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Meteoroloji İstanbul'da kar için gün verdi

İStanbul'da cumartesi günü karla karışık yağmur beklenirken pazar günü ise kar yağması bekleniyor.

08.02.2017 - 09:28
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HAVA SICAKLIĞI DÜŞÜYOR

Meteorolojinin uzun vadeli tahminlerine göre hava sıcaklığı perşembe günü Marmara ve Karadeniz kıyılarında, haftasonunda ise Türkiye genelinde hissedilir derecede azalacak. Marmara ve Batı Karadeniz'de haftasonu çok yoğun kar beklenmiyor. Pazartesi günü kar yağışının biraz daha kuvvetli olabileceği tahmin ediliyor.

PAZAR GÜNÜ KAR VAR

İstanbul'da cumartesi günü karla karışık yağmur, pazar günü ise kar yağışı görüleceği tahmin ediliyor. Pazar günü Düzce, Sakarya, Bolu, Bilecik, Bartın, Zonguldak, Bingöl, muş, Bursa, Kütahya, Balıkesir, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova, Erzurum, Bayburt, Bitlis, Malatya, Hakkari, Iğdır'da da kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji İstanbul'da kar için gün verdi

Pazartesi ve salı günü kıyı Ege ve Akdeniz'deki kentler hariç Türkiye genelinde kar yağışı tahmin ediliyor. Uzun vadeli tahminlere göre İstanbul ve Ankara'da da pazartesi ve salı günleri kar yağışı bekleniyor.

5 GÜNLÜK HARİTALI TAHMİN

Meteoroloji İstanbul'da kar için gün verdi

Meteoroloji İstanbul'da kar için gün verdi

Meteoroloji İstanbul'da kar için gün verdi

Meteoroloji İstanbul'da kar için gün verdi

Meteoroloji İstanbul'da kar için gün verdi

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