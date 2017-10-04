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Meteoroloji nedir

Meteoroloji, atmosfer ve atmosferle ilişkili dalları inceleyen bilim dalıdır.

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İnsanlar ilk çağlardan beridir hava durumuna ilgi duymaktadır. İnsanoğlu atmosferde meydana gelen hava olaylarını her zaman merak etmiş ve nedenlerini araştırmıştır. Bununla birlikte atmosferdeki hava olayları çeşitli gözlemlerle incelenmiş ve meteoroloji bilimi ortaya çıkmıştır.

Meteoroloji nedir

Atmosfer olaylarını ilk inceleyen uygarlık ise Mısırlılar olmuştur. Nil Nehri çevresinde tarımla uğraşan Mısırlılar, tarımsal faaliyetlerini sürdürmek ve geliştirmek için hava durumunu takip etmiştir. Meteoroloji bilimi çok eski zamanlara dayansa da 20. yüzyılın başlarına doğru gerçek kimliğine kavuşmuştur.

METEOROLOGLAR NE YAPAR

Meteoroloji atmosfer içerisindeki aktiviteleri yani sıcaklık, nem, şimşek, kar ve buz oluşumunu inceyip aynı zamanda bu aktivitelerin yerle ve okyanuslarla olan ilişkisi araştırmaktadır.

Meteoroloji nedir

Meteorolojiyle ilgilenen kişilere de meteorolog denir. Meteorologlar, dünyanın çeşitleri yerlerinde olan uydular ve meteoroloji istasyonlarından atmosfer olaylarını gözlemler. Bu gözlemler sonunda verilerle sonuç çıkarıp, hava olaylarını önceden tahmin ederler.

HAVA DURUMU NASIL TAHMİN EDİLİR

Meteorologlar günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte meteorolojik faaliyetleri bilimsel yöntemlerle sürdürmektedir. Günümüzde 7 gün 24 saat çalışmakta olan on bine yakın kara istasyonu, okyanuslarda bulunan yedi bin gözlem gemisi ve iki binden fazla istasyonla atmosfer olayları incelenmektedir.

Meteoroloji nedir

Dünya üzerinde hava tahminlerini yapmak için kurulan istasyonlar ve gözlem gemileri senkronize bir şekilde ölçüm yapmaktadır. Bu ölçüm verileri ise Dünya Meteoroloji Örgütü'nde toplanır. Buradaki verileri ülkeler alarak kendi sistemlerinde kullanır. Bilgisayar ortamında yer alan veriler ise meteorologlar tarafından incelenir. Burada hava tahmini yapan meteorologların tecrübesi ve yorumu da etkili olmaktadır.

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