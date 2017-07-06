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Meteoroloji orman yangınlarına karşı uyardı

Meteoroloji, 4 ilde yüksek sıcaklık ve düşük nemden dolayı orman yangınlarına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

06.07.2017 - 08:36
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metetor

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bölgede bugün havanın açık ve az bulutlu, öğle saatlerinde parçalı bulutlu, iç kesimlerde öğleden sonra mevzii sağanak ve gök gürültülü sağanak geçmesi bekleniyor.

SICAKLIKLAR YÜKSELDİ

En yüksek sıcaklıkların Antalya'da 38, Muğla'da 39, Burdur'da 35, Isparta'da 33 derece olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın kuzey, öğle saatlerinde güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

ORMAN YANGINLARINA DİKKAT

Söz konusu illerde yüksek sıcaklık, düşük nem nedeniyle yaşanabilecek orman yangınları ve diğer olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması istendi.

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